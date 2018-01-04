VİDEO | Murat Hazinedar'ı 'Dombra' da kurtaramadı

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Murat Hazinedar'ı 'Dombra' çaldırıp Erdoğan'ı övmek de kurtaramadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, geçen yıl "Dombra" çaldırıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı övmüştü.

Geçen yıl 'FETÖ'ye yönelik darbe soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyulan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar "demokrasi nöbeti"nde sahneye çıkıp "Dombra" çaldırmış ve halka ''bayraklarınızla eşlik edin'' demişti.

Hazinedar; "Özellikle AK Partili kardeşlerimin kendilerine liderlik etmiş olan Sn. Cumhurbaşkanımız adına atfedilen bir şarkı" anonsu ile dombra çalınmasını istemişti.

Hazinedar'ın "Çal oğlum çal çal çal…" dediği görüntüler şöyle;