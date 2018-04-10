soL HD | Sağlıklı yaşamın ‘baş düşmanı’ şekerle yüzleşin

İngiltere’de şeker vergisi yürürlüğe girdi. Coca Cola ülkedeki ürünlerinde bulunan şeker miktarını azaltma kararı aldı. Şekerle ilgili tartışmalar bir kez daha gündemin ilk sıralarına tırmanırken, Halk Sağlığı Uzmanı Akif Akalın konunun tartışılmayan yönlerine ışık tutuyor.

Dünya şekeri tartışıyor. Zararları ve bu zararlardan kurtulmak için yapılması gerekenler, medyanın gündeminden düşmüyor. Her gün yeni bir tavsiye, yeni bir "reçete" sunuluyor, uzmanlar konuyla ilgili TV programlarından inmiyor.

Toplumun şekerle imtihanı sürerken, İngiliz kamuoyunda "şeker vergisi" olarak adlandırılan yasa yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 100 mililitre meşrubatın içerdiği şekerin 5 gramı aşması halinde, litre başına 18 peni vergi alınması öngörülüyor.

Coca Cola şirketinin Sprite ve Fanta’daki şeker miktarını azaltması, tartışmalara yeni bir boyut getirdi. Bu karar Türkiye için geçerli değil. Aynı şirketin Türkiye’deki ürünlerinde iki kat şeker kullanılıyor. Coca Cola Türkiye'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Türkiye'de satışa sunulan Sprite'ın 100 mililitresi 10 gram, Fanta'nın 100 mililitresi ise 11,5 gram şeker ihtiva ediyor.

soL Dijital derginin 6. sayısında Gamze Erbil, halk sağlığı uzmanı Akif Akalın’la son dönemde artık bir tabu olmaktan çıkan “şekerin zararları” konusunu ve en geniş anlamıyla beslenme politikaları ve bu konuda yanlış bilinenleri, yapabileceğimiz seçimler olup olmadığını konuştu.

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Söyleşinin öne çıkan başlıkları ve şekerle ilgili tartışmaların dikkat çeken yönleri, soL HD’nin hazırladığı videoda.