Silahlı kamplara ilişkin kritik açıklama: Nokta da verebiliriz!

AKP'nin silahlı kamplar kurduğuna ilişkin Meral Akşener'in yaptığı açıklamalara yenileri eklendi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Son 23 ay içerisinde 2 milyon 300 bin yivsiz tüfek ve tabanca için ruhsat verildi. Bakanlığın rakamı, çılgın bir silahlanma. Çok önemli değil nokta da verebiliriz. Hatta Jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. Jandarmanın gidip keşif yaptığı yerler de var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kuruldu" iddiaları sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan açıklamalar geldi.

"Bir silahlanma süreci yaşanıyor. Son 23 ay içerisinde 2 milyon 300 bin yivsiz tüfek ve tabanca için ruhsat verildi. Bakanlığın rakamı, çılgın bir silahlanma. Bir de ruhsatsız ve uzun namlulu ağır saldırı silahlı şeklindeki silahlanmadan bahsediliyor. Diğer yandan sadece Konya ve Tokat’ta değil, ülkenin belirli yerlerinde geçici nitelikli kamplar kuruluyor. Kuruluyor kaldırılıyor" diyen Özdağ, bu kampların nerede kurulduğu yönündeki soruya ise şu karşılığı verdi: “Çok önemli değil nokta da verebiliriz. Hatta Jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. Jandarmanın gidip keşif yaptığı yerler de var. İhbardan sonra tutanak tutuluyor. ‘Siyasi konjonktür fazlasını yapmaya müsait değil’ diyor. Tam cümle bu. Genel başkan, ‘hukuk bunlara el koysun, kim bunlar’ dedi. Nasıl fotoğraf çektiriyorlar. Kendilerine özle harekat adının veriyorlar. Türkiye’yi koruyacak meşru kuvvetler bellidir. TSK, Jandarma, polis, MİT. Bunun dışında hiç bir grup eline silah alarak gösteri yapamaz. Buna hükümet hoşgörü ile bakmamalıdır. Haberler sanal da gayet rahat dolaşıyorsa durum daha da vahim geliyor. Yapmayın bunu."