Savcılık gözaltında polis şiddetine 'kovuşturmaya gerek yok' dedi

İstanbul'da Haziran Direnişi sırasında polisin attığı gaz bombasıyla sağ ayağından vurulan Aydın Aydoğan, Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra gözaltına alınmış ve kötü muamele ile işkenceye maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Ancak savcılık 'kovuşturmaya gerek yok' kararı verince, Aydoğan avukatıyla birlikte karara itiraz etti.

İstanbul’da Haziran Direnişi sırasında polisler tarafından gaz bombasıyla sağ ayağından vurulan Aydoğan, dönemin başbakanı olan şimdiki cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan hakkında Haziran direnişçilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusundan birkaç gün sonra polisler tarafından gözaltına alınan Aydoğan, Erdoğan hakkında bulunduğu suç duyurusu nedeniyle işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia ederek polislerden şikayetçi olmuştu.

'İŞKENCE VE TEHDİTLERE MARUZ KALDIM'

Pir Haber Ajansı'nın haberine göre polisler tarafından işkence ve tehditlere maruz kaldığını belirten Aydoğan, polislerin hazırlamış olduğu bir ifade dosyasının imzalanması istendiğinde ise dosyada, “Bir bombalı araçla olay yerine gelindiği, olay yerinde sloganlar atarken yakalandığı” gibi ifadelerin yazdığını kaydetti. Aydoğan, bu ifadeyi imzalamayacağını söyledikten sonra tekrar polislerin işkence ve tehditlerine maruz kaldığını belirtti.

SAVCILIK: KOVUŞTURMAYA GEREK YOK

“Savcılığa açtığımız soruşturmanın ardından savcılıktan kovuşturmaya gerek yok yazısı geldi” diyen Aydoğan, mahkeme dosyasına vurulma anını ve vurulduktan sonra topallaya topallaya parka kaçma anının kamera görüntülerini delil olarak sunmuş olsalar bile bunu bir delil kabul etmediklerini söyledi.

Aydoğan avukatıyla birlikte savcılığın "kovuşturmaya gerek yok" kararına itiraz etti.

Aydoğan şunları söyledi:

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan hakkında, Gezi direnişine karışanlar için yaptığı 'hain, çapulcu, kemirgen, ajan, piyon' gibi nitelemeler nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Birkaç gün sonra evden çıkıp alışverişe gittiğim sırada beni takip eden ve sivil polis olduklarını söyleyen kişiler bana kumpas kurmak istedi. Sanki bombalı araç ihbarı varmış gibi beni olay yerine götürüp beni orada gözaltına alıyorlarmış gibi yaptılar, Darp edildim, yerde süründürüldüm, iki gün boyunca TEM polisleri tarafından işkenceye uğradım, tehdit edildim. Bu zaman zarfında bizzat emniyet müdürü ve yardımcıları gelip 'sen kim oluyorsun Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuyorsun' dediler. Savcılığa çıkarıldım. Serbest bırakıldım. Hemen doktora gidip önce üç gün sonra 10 gün iş görmez raporu aldım. Bu raporlara savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık polisler hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar verdi. Biz de bu karara itiraz ettik."