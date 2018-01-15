Nâzım'ın doğum gününde TKP'den önemli çalışma: Yeniden yayımlandı

Türkiye Komünist Partisi, komünist şair Nâzım Hikmet’in, kapitalist yayıncılık dünyasının yıllar boyu görmezden geldiği ‘Sovyet Demokrasisi’ başlıklı çalışmasını kitap olarak yayımladı.

TKP, komünist şair Nâzım Hikmet'in "Sovyet Demokrasisi" başlıklı kitabını yeniden yayımladı. "Sovyetlerin Yeni Anakanun Projesi Dolayısıyla Sovyet Demokrasisi" başlığıyla yayımlanan eserin konusu, insanlık tarihinin en önemli belgelerinden biri olan ve Stalin döneminde hayata geçirilen 1936 tarihli SSCB Anayasası.

İlk kez 82 yıl önce 1936 yılında Selâmet Basımevi tarafından yayımlanan bu çalışmanın ikinci baskısı 2002 yılında Tüstav Yayınları tarafından yapılırken, 2016 yılında TKP’nin teorik yayın organı Gelenek dergisinin 132. sayısında da çalışmaya yer verilmişti.

Uzunca bir süredir Nâzım Hikmet’in eserlerinin yayın “haklarını” elinde bulunduran Yapı Kredi Yayınları gibi kapitalist tekeller, sansür ve tahrifatın yanı sıra komünist şairin birçok önemli çalışmasını görmezden geliyor.

TKP tarafından basılan kitabın sunuş bölümünde bu gerçeğin altı şu şekilde çiziliyor: “Şimdilik Türkiye Komünist Partisi, yoldaşı büyük ozanın sosyalizm deneyiminin en kritik momentlerinden biri olan 1936 Anayasası hakkındaki tarihsel çalışmasını bedelsiz olarak, ticari bir kaygı gütmeksizin okura ulaştırıyor.” Bununla birlikte, Nâzım’ın bu pek az bilinen ve görmezden gelinen çalışmasının Türkiye işçi sınıfının ve dürüst aydınların bilgisine sunulduğuna dikkat çekiliyor.

YKY SANSÜRÜ NÂZIM'IN YAPITINI METALAŞTIRMANIN SONUCUDUR

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan ‘Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim’ romanının 25 adet sansürle yayımlandığını ve bu sansürlerin tamamına yakınının komünizm ile ilgili olduğunu ortaya çıkararak, 12 Kasım 2017’de Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu’na ve Nâzım Hikmet'in vârislerine hitaben bir açık mektup yayımlamıştı.

Türkiye’de ve bütün dünyada komünist kimliğiyle bilinen bir şairin komünizmden ayrı düşünülemeyeceğinden hareket eden NHKM, Yapı Kredi Yayınları’nı uygulanan sansüre derhal son vermeye ve sansürün nedenlerine ilişkin olarak kamuoyuna bir açıklama yapmaya çağırmıştı.

NHKM’nin Yapı Kredi Yayınları’nın sansürcülüğünü ortaya koyan mektubu Nâzım’ın okurları arasında ve kamuoyunda yankı uyandırmış, “Nâzım Hikmet’in eserinin takipçisi olacağız” başlıklı bir açıklamayla pek çok aydın, kâr hırsıyla hareket eden YKY’nin sansürcü tutumunu sert bir dille kınamıştı.

NÂZIM'IN YAPITI KAMUYA AİTTİR

“İliklerine kadar” komünist ve yaşamı boyunca TKP üyesi olan bir aydının eserlerinin Türkiye kapitalizminin en büyük sermaye gruplarından birinin elinde metalaştırılmış olmasını hem ironik hem de gayrimeşru gören TKP, komünist Nâzım’ın çalışmalarının tamamının sansürsüz bir şekilde emekçilerle ve okurlarla buluşturulması gerektiğini savunuyor.

NHKM bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nâzım Hikmet Kolektifi de komünist şairin eserlerini titizlikle incelemeye devam ederken, Nâzım’ın komünist kimliğine yönelik her türlü saldırıyla mücadele etme kararlılığıyla hareket ediyor.