Müdürden genç polislere: Devlete yan baktırmayacaksınız, isyan eden hainleri topyekûn imha edeceksiniz

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, 21. dönem mezuniyet töreninde genç polislere hitaben konuştu. Tanrıver, 'Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir. Hiç kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz' dedi.

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, 21. dönem mezuniyet töreninde genç polislere hitap etti. Kayseri'deki merkezin konferans salonunda düzenlenen 2018 eğitim öğretim yılı 21. dönem yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, aileleri tarafından kendilerine teslim edilen gençleri, eğiterek yarınlara hazırladıklarını belirterek böyle iyi bireyler yetiştirdikleri için öğrencilerin ailelerine teşekkür etti. Tanrıver şunları kaydetti: Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada, aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacak, pes etmeyeceksiniz.

Hakkınızı da haddinizi de bileceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız.

Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir. Hiç kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz.