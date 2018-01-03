Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'yla görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek.

Saadet Partisi'nden verilen bilgiye göre; Karamollaoğlu yarın saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonrasında referandumda "Hayır" diyen partilere teşekkür ziyareti yapmıştı. Kılıçdaroğlu, bu çerçevede Karamollaoğlu ile de görüşmüştü. Karamollaoğlu, bu sabah gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" yapacağını söylemişti.