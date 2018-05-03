Kanal D'de işten çıkarmalar sürüyor: 11 ismin daha işine son verildi

Kanal D’de Süleyman Sarılar ve Ahmet Hakan'ın işine son verilmesinin ardından, 11 isim daha işten çıkartıldı.

Kanal D’de Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile Kanal D Haber Daire Başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan’ın ayrılığının ardından işten çıkarmalar sürüyor.

Medyaradar'ın haberine göre Ramazan Kurnaz ve ekibinin gelmesiyle birlikte Kanal D’de 11 kişinin kanaldan ayrılmasına karar verildi.

‘GİTMEK İSTEYEN ADINI YAZSIN’

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na devri daha resmileşmeden ve Rekabet Kurumu'nun kararı beklenmeden yönetimin bazı isimleri çıkarmak istemesi üzerine yaşanan gerginlik sonrası, "gitmek isteyen varsa bildirsin" denildi ve 11 isim listeye adını yazdırdı.

Habere göre;

Haber yönetmenleri; İshak Çiftçi ve Nuran Öner,

22 yıllık haber müdürü; Ali Ekber Aydın,

Savaş muhabirİ ve editör; Cem Tekel

Editörler; Gülay Şubatlı ve Ahu Uzel,

Muhabirler; Ziver Sargınalp, Berat Çamyar, Orkun Ün, Ertan Büyükahıska ve Özay Erad’ın pazartesi gününe kadar idari izinli sayılacağı, daha sonra ise işten ayrılacakları öğrenildi.