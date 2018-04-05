İzmir'de iZBAN kabusu: Seferler iptal oldu, yolcular trenden indirildi, para iade edilmedi!

İzmir'de geçen aylarda "Kademeli ücretlendirme" ve "gizli zam" ile gündeme gelen İZBAN'da bu sabah adeta kabus yaşandı. İZBAN hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler iptal edildi, yolcular trenden indirildi, yolculara anında ücret iadesi yapılamadı. Yüzlerce yurttaş işlerine ve okullarına geç kaldı. Mağdur vatandaşlar öfkelerini sosyal medyada paylaştı.

İzmir'de geçen aylarda "Kademeli ücretlendirme" ve "gizli zam" ile gündeme gelen İZBAN'da bu sabah adeta kabus yaşandı. İZBAN hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler iptal edildi, yolcular trenden indirildi, yolculara anında ücret iadesi yapılamadı. Yüzlerce yurttaş işlerine ve okullarına geç kaldı.

08.45-9.00 arası İZBAN hattında yaşanan arıza nedeniyle, trendeki yolculara seferlerin iptal olduğu bildirildi. Şirinyer istasyonunda vagonlar boşaltıldı. İşlerine ve okullarına geç kalan yurttaşlar, ön ödeme yaparak girdikleri istasyondan, para iadesi yapılmadan çıkarıldı. "Kademeli ücretlendirme" uygulaması nedeniyle istasyona girişte en uzak mesafe ücreti ödeyen vatandaşlar, paralarını geri alamadı. İstasyondaki yetkililer, arızanın olduğu saatlerde kullanılan kartlara otomatik para iadesi yapılacağını, parası iade edilmeyenlerin de istasyon operatörüne isim ve kart numarası yazdırması gerektiğini söylediler.

İZBAN hattındaki arıza nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, öfkelerini sosyal medyada şöyle paylaştılar:

İZBAN'DA "ARTI PARA SİSTEMİ" ZORBALIĞI SÜRERKEN...

İzmir halkı benzer bir kabusu, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi'nin İZBAN'da başlattığı "artı para" uygulamasında da yaşamıştı. Kademeli ve ön ödemeli ücretlendirme dayatması sürerken, bugün meydana gelen arıza, yurttaşları adeta çileden çıkardı.