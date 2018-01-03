İyi Parti iddialarının arkasında: Elimizde çok endişe verici bilgiler var

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinin genel başkanı Meral Akşener’in Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik iddialarıyla ilgili olarak, “Ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalarda Konya ve Tokat’ta da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyumları olduğunu belirterek, “Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı” iddiasında bulunmuştu.

'KHK'DAKİ İFADELER ENDİŞELERİMİZİ ARTIRIYOR'

Hürriyet’ten Umut Erdem'in haberine göre, Akşener'in iddiaları sorulan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, şunları söyledi:

Genel başkanımız eski İçişleri Bakanı olarak bu tür açıklamaları elinde herhangi bir somut bilgi olmadan yapmaz. Ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var. Son KHK’da kullanılan ifadeler de bu endişemizi arttırıyor. Jandarma, polis, Özel Harekat varken, kendilerine ‘halk özel harekâtı’ adını verip fotoğraflar çektiren silahlı ve adeta meşru bir güçmüşçesine ortada dolaşanlar kimdir? Bunlara ilişkin neden hukuki araştırma yapılmamıştır? Türk milletinin hukukunu savunanlar asker ocağından yetişirler, polisin jandarmanın mensubudurlar. Başka hiçbir silahlı güce, gayri meşru oluşuma tahammülümüz yok. Parti olarak bu meselenin arkasındayız. Toplumla paylaştıklarımız ve paylaşmadıklarımızla.

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