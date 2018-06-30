İstanbul Valiliği LGBT Onur Yürüyüşü'nü yasakladı

İstanbul Valiliği, 1 Temmuz Pazar günü yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’nü 'oluşabilecek muhtemel olumsuzlukları' bahane ederek yasakladı. Komite, yürüyüşün planlandığı gibi 1 Temmuz Pazar günü düzenleneceğini söyledi.

İstanbul Valiliği, 1 Temmuz Pazar günü düzenlenmesi planlanan LGBT Onur Yürüyüşü’nü “oluşabilecek muhtemel olumsuzlukları” bahane ederek yasakladı.

Onur Haftası Komitesi, yaptığı açıklamada “İstanbul Valiliği son iki yıldır Ramazan’a denk gelmeyen ve bu yıl hiçbir tehdit almamış yürüyüşümüzü yasaklayarak, gösterdiği gerekçelerin sadece birer bahane olduğunu ve aslında Valilik kararının bizlere yöneltilen nefretin bir parçası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.

Komite, yürüyüşün planlandığı gibi 1 Temmuz Pazar günü düzenleneceğini söyledi.

2015'TEN BERİ ENGELLENİYOR

İlk kez 1993 yılında “Cinsel Özgürlük Haftası" adıyla düzenlenen hafta, Valilik engeline takılarak yasaklanmış, etkinliklere ve Onur Yürüyüşü’ne izin verilmemiş, aktivistler gözaltına alınmış, yurt dışından gelen konuklar sınır dışı edilmişti. Onur Haftası daha sonraki yıllarda da yasaklarla karşılaştı ancak etkinlikler düzenlenmeye devam etti.

2013'TE 100 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

İlk İstanbul Onur Yürüyüşü 2003'te, Onur Haftası gerçekleştirilmeye başlandıktan tam 10 yıl sonra yapıldı. O yıl ancak 20-30 kişiyle yapılan bu ilk yürüyüş, her yıl katlanarak büyüdü. 2013 yılında İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe 100 bin kişinin katıldığı ifade ediliyor.

2015 yılında düzenlenen 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü polis tarafından engellendi, çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı. 2016 yılında ise Onur Yürüyüşü ilk kez valilik tarafından yasaklandı.

Bu yıl 26. İstanbul Onur Haftası kapsamında düzenlenecek 16. İstanbul LGBT Onur Yürüyüşü’nün 1 Temmuz’da gerçekleşeceği açıklanmıştı.