Düz Dünya Derneği 'bilim merkezi' kuracakmış!

Adana’da kurulan, bilim dünyasında alay konusu olan ve dünyanın yuvarlak olmadığını savunan Düz Dünya Derneği, patent başvurusu yaptı. Dernek başkanı ‘bilim merkezi’ kuracaklarını açıkladı.

Adana’da geçtiğimiz yıl kurulan ve dünyanın yuvarlak olmadığını savunan Düz Dünya Derneği, "Düz Dünya" adı için marka patent başvurusunda bulundu. Derneğin kurucusu ve başkanı Doğukan Özkan, ilerleyen dönemde iddialarını ispatlamak amacıyla bir "bilim merkezi" kuracaklarını söyledi.

Dernek, tüm bilimsel verileri hiçe sayarak dünyayının küre, geoid ya da yuvarlak olmadığını savunuyor.

Patent başvuru sürecinin iki ay içinde sonuçlanacağını söyleyen Düz Dünya Derneği'nin başkanı Doğukan Özkan, şunları söyledi: “Düz Dünya ismi marka olacak. İnsanlar konferanslar düzenlememizi istiyor. Teorimize ilgi gösterip dinleyenler de var, dalga geçenler de. Sadece Adana değil Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çok sayıda mesaj alıyoruz, yoğun ilgi var. Yapılacaklar listemiz hazır. Çok yakında otellerde Düz Dünya Teorisi’ni anlatacağımız konferanslar vereceğiz”

Özkan, ilerleyen dönemde teorilerini ispatlamak amacıyla bir "bilim merkezi" kuracaklarını söyledi.