Çanakkaleliler altın madenine karşı 'Su Nöbeti'nde

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi, Atik Hisar Barajı Su Toplama havzasında yapılacak olan altın madenciliği işletmeciliğine karşı Kirazlı-Balaban bölgesinde 'Su Nöbeti' başlattı. Yapılan açıklamayla yurttaşlar suya sahip çıkmaya çağrıldı.

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi, Atik Hisar Barajı Su Toplama havzasında yapılacak olan altın madenciliği işletmeciliğine karşı Kirazlı-Balaban bölgesinde "Su Nöbeti" başlattı. Yapılan açıklama ile de yurttaşlar suya sahip çıkmaya davet edildi.

'SAĞLIKLI SUYA ERİŞİM HAKKIMIZ GASP EDİLEMEZ'

Çanakkale kordonda bulunan Truva atı önünde dün yapılan basın açıklamasında, Kirazlı Balaban'da Su Hakkı Nöbeti başlatıldığını duyuran Kent Konseyi üyeleri; "Sağlıklı suya erişim hakkımız gasp edilemez, elimizden alınamaz, bin pınarlı İda birkaç kişinin keyfi için yok edilemez. İki gündür sahada yaptığımız ziyarette artık kendi toprağımıza ayak basabilmek için kapıda bekletiliyoruz, izin bekliyoruz ve uyarı alıyoruz. Bu topraklar yüzyıllardır bizim" dediler.

'YASALAR ŞİRKETLERİN TALEPLERİNE GÖRE BELİRLENEMEZ'

Çanakkale Matbuat'ın haberine göre, Kent Konseyi Çevre Meclisince yapılan açıklamanın devamında taleplerin açık olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Sağlıklı yaşam hakkımız, sağlıklı suya erişim hakkımız engellenemez. Engellemeye açık düzenleme yapılamaz, yasalar ülkemizde yatırım yapmak isteyen şirketlerin taleplerine göre belirlenemez. Maden yasası ile ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Ekolojik saldırıların tavan yaptığı bir dönemde şirketle vatandaş karşı karşıya bırakılıyor, milletvekilleri tatil yapıyor. TBMM acilen toplanmalı, yaşamdan yana kararlar almalı ve bunu uygulamaya geçirmelidir. Kazdağı ve yöresindeki ruhsatlar iptal edilmelidir. Şu an tahrip edilen, katledilen alanla ilgili tüm sorumlular hesap vermelidir. Lapseki Şahinli'de işletilmekte olan maden sahası hızla genişletilmektedir. Lapseki, Çardak ve Umurbey'in içme ve kullanma sularını tehdit etmektedir. Bu saha ile ilgili tarafsız denetleyici firmalardan acilen raporlar istenmelidir. Yöre halkının ve maden sahasında çalışanların sağlık durumlarının tespiti yapılmalıdır" denildi.

Çanakkale halkına da yapılan çağrı ile su hakkı nöbetine davet edilen açıklama; "Bu su yaşam içindir, öyle kalacaktır. Öyle kalması için gücümüzle direneceğiz. Bugünden itibaren Kirazlı Balaban'da Su Hakkı Nöbetimizi başlatıyoruz. Çanakkale halkını ve Türkiye'yi suyuna sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadeleri ile son buldu.

Öte yandan Su Nöbeti'ne katılmak isteyen yurttaşlar için Çanakkale İskele Meydanı önünden günde 3 adet olmak üzere otobüs kaldırılacak.