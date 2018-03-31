Cami adında değişiklik olmadığı açıklandı

Kilis'te 17. yüzyılda inşa edilen Kürtler Camisi'nin adının Türkler olarak değiştirildiğine ilişkin haber yalanlandı. Söz konusu tabelanın 2016 yılında bir ara asıldığını ancak gelen tepkiler üzerine kaldırıldığı açıklandı.

Kilis'te 17. yüzyılda inşa edilen Kürtler Camisi'nin adının Türkler olarak değiştirildiğine ilişkin haber yalanlandı. Söz konusu tabelanın 2016 yılında bir ara asıldığını ancak gelen tepkiler üzerine kaldırıldığı açıklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın servis ettiği haberin hatalı olduğu anlaşıldı.

Caminin girişindeki “Türkler Camii” yazan tabelanın 2015 yılından önce var olduğunu söylemek mümkün. Google Haritalar yardımıyla camiiye bakıldığında girişteki Türkler Camii Tabelası’nın 2015 yılında asılı olduğu fark edilebiliyor. Caminin girişindeki Türkler Camii yazan tabelanın, Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan 14 Kasım 2015 tarihli bir haberde de yer aldığı görülebiliyor. Haberde restorasyon çalışmalarının 11 Temmuz 2016 tarihinde sona ereceği ifade ediliyor. Restorasyon çalışmalarının bitmesinin arından, Kürtler Camii’nin girişindeki Türkler Camii yazan tabelanın kaldırıldığını söylemek mümkün. Milliyet Gazetesi’nin 30 Aralık 2016’da yaptığı bir haberde caminin restorasyondan sonraki durumu incelenebiliyor. Fotoğraflar incelendiğinde Kürtler Camii’nin girişindeki Türkler Camii tabelasının olmadığı fark edilebiliyor.

2017 yılında konuyla ilgili soru önergesi verilmişti. HDP Van milletvekili Adem Geveri’nin konu hakkındaki 27 Aralık 2017 tarihli bir soru önergesine, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta da caminin faaliyetlerine “Kürtler Camii” adı altında devam ettiği ifade ediliyor.