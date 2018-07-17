Bedellide askerlik yapılacak gün sayısının değiştiği iddia edildi: 25 mi 28 mi?

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücreti belli oldu ancak askerlik yapılacak gün sayısının 25 mi 28 mi olacağı tartışılıyor. AKP'li Bülent Turan, 'Bedelli askerlik teklifi Meclise geliyor. Yaş 25, 25 gün, ücret 15 bin TL olacak' ifadesini kullandı. Askerlik hizmetinde 25 ya da 28 gün üzerinde duruluyor. Öte yandan 31 Aralık 1993'ten önce doğanlar bedelliden yararlanabilecek.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Turan, "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir" dedi.

31 Aralık 1993'ten önce doğanlar bedelliden yararlanabilecek.

Askerlik hizmetinde ise 25 ya da 28 gün üzerinde durulduğu öğrenildi.