'25 gün askerlik' düzenlemesine ilk tepkiler

Bedelli askerliğin 25 yaş, 15 bin ve 25 gün temel askerlik şeklinde açıklanması sonrası ilk tepkiler geldi.
AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın düzenlemeye ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin çok sayıda yorum geldi.
Birçok kullanıcı, 25 gün askerlik düzenlemesine tepki gösterdi.
Bedelli bekleyen Vatandaşlarımıza;
Yaş 25
Bedel 15
Askerlik 25 gün
Bu gün teklifimizi Meclise sunuyoruz..
Hayırlı Olsun...#DurmakYokYolaDevam pic.twitter.com/xloTxaoFLu
— HALİS DALKILIÇ (@halisdalkilic) 17 Temmuz 2018