'25 gün askerlik' düzenlemesine ilk tepkiler

AKP'nin bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamaya ilk tepkiler geldi.
Salı, 17 Temmuz 2018 15:53

Bedelli askerliğin 25 yaş, 15 bin ve 25 gün temel askerlik şeklinde açıklanması sonrası ilk tepkiler geldi.

AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın düzenlemeye ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin çok sayıda yorum geldi.

Birçok kullanıcı, 25 gün askerlik düzenlemesine tepki gösterdi.

 