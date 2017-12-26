Aydın Aydoğan: Polisler bana kumpas kurmak istedi

Haziran Direnişi sırasında gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına almasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Haziran Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün ayağına çarpması sonucu yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı suç duyurusundan sonra gözaltında yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Anayasa’nın 216. Madesine göre “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”ten Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Aydoğan “13 Aralık 2013 tarihinde saat 12.30 sıralarında evimden çıktıktan sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki şarküteriden aracımla evime dönerken sivil polis aracı tarafından durduruldum. Hakkımda şikayet olduğunu söyleyerek, kendilerini takip etmemi söylediler. 150 metre gittikten sonra, bir kalabalığın bulunduğu alana gittik. Polis şeridiyle çevrili olan bu alanda bombalı ihbarı yapılmış bir araç olduğunu o anda öğrendim. Beni buraya getiren polislerin fotoğrafını çekmek isterken bir polis, telsizi ile başıma vurarak beni yere düşürdü. Darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındım. Bana kumpas kurmak istediler” dedi.

Açıklamasının devamında, sağlık problemleri olduğunu belirtmesine rağmen iki gün boyunca darp ve tehditlere maruz kaldığını belirten Aydoğan, bomba ihbarı yapılmış aracın alana kendisi tarafından getirildiğine dair yazılan yalan ifadenin polisin kendisine zorla imzalatmak istediğini söyledi.

Aydoğan “Ülkenin geldiği son durum budur. Hak ve Adalet rafa kalmıştır. Adliyeler, karakollar bir siyasi görüşün iradesine girmiştir. Bu kaldırılamaz bir yük olmuştur. Ülkede işlenen suç, yapanın yanına kar kaldığı için bu kişiler böyle cesur davranıyor” dedi.