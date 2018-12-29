'Allah (c.c.)' adıyla paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısına 7 bin lira ceza

Sosyal medya platformu Twitter'dan ‘Allah C.C.’ adlı hesap üzerinden mizahi paylaşımlarda bulunan kullanıcıya 7 bin lira para cezası verildi.

Sosyal medya platformu Twitter'dan "Allah C.C." adlı hesap üzerinden paylaşım yapan kullanıcı hakkında, Eskişehir'de bir muhbir tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Paylaşımları yapan E.P.'ye Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davada, kullandığı Twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden E.P. hakkında karar verildi.

"Dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma" suçundan 11 ay 20 gün hapis verilen E. P.'nin cezası, 7 bin lira para cezasına çevrildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN KİŞİ MAHKEMENİN KARARINI BEĞENMEDİ

E. P. hakkında suç duyurusunda bulunan Eskişehirli muhbir Y.K., "Mahkeme hapis cezası verdi ama dava para cezası ile sonuçlandı. İtirazlarımızı yapacağız. Bu şekilde Allah'a hakaret eden, alay eden kişinin hapis ile cezalandırılması gerekiyor. Birçok siyasi alandaki hakaret davalarının sonucu hapis olurken Allah'a hakaret suçunun sonucu da hapis cezası olması lazım. Davanın kararı tam anlamıyla sonuçlandığında tazminat davası açacağım. Elde edilen geliri de Kuranıkerim alarak ücretsiz dağıtmayı düşünüyorum" dedi.