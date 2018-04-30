AKP'li rektör Erdoğan'ı karşılamak için 382 akademisyeni yola dizdi

Ege Üniversitesinin, eski AKP milletvekili olan rektörü Necdet Budak, okulundaki akademisyenlere "Erdoğan'ı karşılama töreni" hazırlattı.
28 Nisan Cumartesi günü partisinin kongresi için İzmir'e gelen AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Ege Üniversitesi akademisyenleri karşıladı. AKP'li rektör Necdet Budak'ın organizasyonuyla düzenlenen karşılama seremonisinde, 382 akademisyene "Sayın cumhurbaşkanımız şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankart taşıtıldı.
AKP'li rektör Budak, daha sonra Twitter hesabından şu sözleri paylaştı:
"Ege Üniversitesi Ailesini temsilen 382 kişilik akademik ve idari kadromuz ile Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladık. Kentimize hoşgeldiniz Sn. Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan onur verdiniz."