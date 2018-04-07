Sporting Lizbon'da 19 futbolcu kadro dışı kaldı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'e 2-0 yenilen Sporting Lizbon'da sular durulmuyor. Takımın kaptanı Rui Patricio, kulüp başkanı Bruno Carvalho'nun karşılaşma sonrası futbolculara yönelik sert açıklamalar yapmasını sosyal medya hesaplarından eleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'e 2-0 yenilen Sporting Lizbon'da sular durulmuyor. Takımın kaptanı Rui Patricio, kulüp başkanı Bruno Carvalho'nun karşılaşma sonrası futbolculara yönelik sert açıklamalar yapmasını sosyal medya hesaplarından eleştirdi.

Habertürk'ün haberine göre Rui Patricio yaptığı paylaşımda “Kazanırız, berabere kalırız bazen de kaybederiz. Evet kaybederiz çünkü bu futbolda yeri olan bir sonuçtur. Ve bu durumdan sorumlu olanlar, kulüpteki herkestir. Biz bir takımız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu taraftar ve kendimiz için her zaman savaşacağız. Öbür türlüsü profesyonel futbolda yeri olmayan şeyler. Başkanın halka açık yaptığı açıklamalar, istemediğimiz türden şeylerdi. Sadece futbolcuların suçlanması, içinde bulunduğumuz durumu zorlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz!” derken, takımın diğer futbolcuları da kişisel hesaplarından bu gönderiyi paylaştı.

Bunun üzerine kulüp başkanı Bruno Carvalho, açıklamayı yapan ve paylaşan Rui Patricio, Coentrao, Ristovski, William Carvalho, Battaglia, Bruno Fernandes, Piccini, Palhinha, Coates, Acuna, Gelson, Podence, Bruno Cesar, Montero, Bryan Ruiz, Ruben Ribeiro, Rafael Leao, Doumbia ve Wendel olmak üzere 19 futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Eğer sorun çözülmezse Sporting Lizbon, haftasonu oynayacağı Paços Ferreira maçına B takımıyla çıkacak.

