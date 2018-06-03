Fenerbahçe başkanlığına Ali Koç seçildi

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Resmi sonuçlara göre geçerli oy sayısı 20 bin 736 olarak açıklanırken oyların 16 bin 92'sini Ali Koç, 4 bin 644'ünü ise Aziz Yıldırım aldı.

Fenerbahçe, seçimli kongre ile yeni başkanı seçti.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen başkanlık seçiminde 21 bin 350'nin üzerinde üye oy kullandı.

Hürriyet'in haberine göre, açılan sandıklar dahilinde Ali Koç hemen her sandıkta önde giderken belirli bir süre sonra Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yanına giderek Küçük'e sarıldı. Koç, statta zafer turları atarken tebrikleri de birer birer kabul eti. Aziz Yıldırım ise oy sayımı başladıktan kısa bir süre sonra stadı terk etti.

SEÇİME REKOR KATILIM

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 38 sandıkta gerçekleştirildi. Saat 17.00'de stat kapıları kapandı. Sıradaki üyelerin oy verme işleminden sonra Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük'ün talimatıyla oy sayım işlemine geçildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim rengi sarı, Başkan adayı Ali Koç'un seçim rengi ise beyazdı. 21 bin 350'nin üzerinde üye, başkanını seçti. Önceki rekor: 9380 ile 3 Kasım 2013 seçimine aitti. Geçerli oy sayısı 20 bin 736 olarak açıklandı.