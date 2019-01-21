Borç yapılandırmasının arkasındaki gerçek: Futbola kayyum geliyor

Ziraat Bankası'nın kulüplerin borçlarını ödeyeceği haberlerinin arkasında yatan gerçek ortaya çıktı. Operasyonla birlikte kulüpler küçültülecek, yönetimlerine müdahale edilecek ve borçlar böyle tahsil edilecek.

Ziraat Bankası'nın kulüplerin borçlarını ödeyerek yapılandırma yapacağı iddiasının üzerinden iki hafta geçti. Batık kulüplerin devlet eliyle kurtarılacağı iddiaları sürerken, devlet bankasından spor kulüplerine yapılan bu jestin gerçekte ne anlama geldiği Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın bir “şaka”sıyla ortaya çıktı. Aydın, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" dedi, sözleri tepkisi çekince, bankadan yapılan açıklamada Aydın’ın ifadelerinin “dost ortamında yapılan bir şaka” olduğu ifade edildi.

Ancak bu kararla ilgili iddialar şakanın arkasındaki başka bir gerçek olduğunu ima ediyor. Bu iddialara göre Ziraat Bankası kulüplerin borçlarını kapatmakla kalmayacak, bu yolla kulüpleri küçültecekler, yönetimlerine müdahale edecekler ve borçlarını böyle tahsil edecekler. Yani amaç kulüpleri değil, batık kredileri kurtarmak.

Bu konudaki anlaşma TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın arasında yapıldı. Anlaşmaya göre kulüpler 31 Ocak tarihine kadar borçlarını bankaya bildirecek ve ardından bu borçlar Ziraat Bankası tarafından ödenecek. Kulüpler de Ziraat Bankası'nın yapılandırmasıyla borçlarını taksitler halinde ödeyecek. Ancak anlaşma uyarınca kulüplerin yayın, sponsorluk ve Passolig gelirleri kulüplere verilmeyecek. Önce bankalara ve kamuya olan borçlar ödenecek ardından kalan para kulüplere aktarılacak.

Ayrıca kulüpler transfer harcamaları kulübün gelirinin ancak 1,5 katı olabilecek. Mali kural dışına çıkan kulüpler çeşitli cezai yaptırımlarla karışılacak. Bu şekilde Avrupa'da uygulanan Finansal Fair Play'in bir iç düzen olarak Türkiye'de de uygulanması sağlanacak.

Borçları üstlenecek olan Ziraat Bankası 2017’de Varlık Fonu’na devredilmişti. Yani fiilen Saray’ın yönetiminde. Futbol endüstrisinin borç yükü 15 milyar liraya yakın. Bunun yüzde 80’ini 4 büyük kulübe ait. Kulüplerden 15’e yakın finans kurumu alacaklı durumda. 31 Ocak itibariyle başvuran futbol kulüplerine fiilen kayyum atanmış olacak.