Yıldırım 'yok yok' dedi ama arşiv unutmadı

İmamoğlu ile katıldığı ortak programda kendisine Fethullah Gülen'le ilgili soru yöneltilmesine şaşıran Yıldırım 'yok yok' dedi. Yıldırım’ın Gülen'e övgü düzdüğü konuşmalar ve Gülen’in kardeşinin cenazesine katıldığı görüntüler arşivlerde duruyor.

Binali Yıldırım’ın dün Ekrem İmamoğlu ile katıldığı ortak programda kendisine “FETÖ” sorusu yöneltilmesine şaşırarak “Yok, yok” demesi çok konuşuldu.

Programı yöneten İsmail Küçükkaya önce İmamoğlu’na “Siz bunların hiç okuluna gittiniz mi, yurtlarında kaldınız mı, Gülen'i ziyaret ettiniz mi?” diye sordu.

İmamoğlu “Uzaktan yakından ilişkim yok” yanıtını verirken Küçükkaya daha sonra aynı soruyu Binali Yıldırıma’a neden yöneltmediği konusunda eleştiri aldığını belirterek Yıldırım’a da “Siz FETÖ yurtlarında kaldınız mı? Örgüt elebaşını gördünüz mü?” diye sordu. Yıldırım’ın “Yok, yok. Örgüt elebaşını görmüşlüğüm yok. FETÖ yurtlarında kalmışlığım yok” yanıtı arşivdeki görüntülerini hatırlattı.

Fethullah Gülen'in yurtlarında kalmak için yaşça biraz ileri olan Yıldırım'ın Gülen'e övgüler düzdüğü konuşmaları ile Gülen’in kardeşinin cenazesine katılmasıysa unutulmadı.

Yıldırım 2013’te İzmir’de ve Erzincan'da düzenlenen Türkçe Olimpiyatları’na katılmış, yaptığı konuşmalarda Fethullah Gülen’e övgüler düzmüş ve Gülen’in “şiirini” okumuştu.











Yıldırım, 2012 yılında Gülen’in kardeşi Nidai Gülen'in Erzurum’da yapılan cenazesine de dönemin bakanları Faruk Çelik ve Recep Akdağ ile birlikte katılmıştı.

