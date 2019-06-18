Yıldırım bu kez Saadet Partililerden özür diledi

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Milli Gazete'yi ziyaret ederek "Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum" dedi. Yıldırım 31 Mart seçimleri öncesinde de BBP’lileri ziyaret ederek Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü sonrasındaki ifadelerinden ötürü özür dilemişti.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete'yi ziyaret etti.

Yıldırım, gazeteyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Siyasette sert rüzgarlarla konjonktürel olarak yanlış anlaşılacak maksadını aşacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum" dedi. Yıldırım 31 Mart seçimleri öncesinde de BBP’lileri ziyaret ederek Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü sonrasındaki ifadelerinden ötürü özür dilemişti.



Gençliğinde Necmettin Erbakan’ın söylemlerinin kendisini nasıl cezbettiğini anlatan Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

‘BUGÜN ERDOĞAN, YILDIRIM VARSA BU MİSYON SAYESİNDE VAR’

“Biz arkadaşlarla üniversitedeydik ve MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) ile ilgili derneğimiz vardı. Teknik üniversitenin çok aşırı sol fraksiyonların hakim olduğu bir dönemde biz kendi fakültemizde bu derneği mezun oluncaya kadar muhafaza ettik. Orada beş arkadaş bunlara karşı bir mücadele verdik. MTTB'yi kurduk. Biz kurduğumuz için başka gruplar kuramadılar. Bir dernek kurulabiliyordu, bu onları o kadar hiddetlendirdi. O kadar bizim üzerimize geldiler ki neredeyse bizi okula, derse sokmama noktasına getirdiler işi. Ama biz geri adım atmadık o mücadeleyi verdik. Şimdi tabi bu günlere kolay gelmedik. Bu dava bugünlere kolay gelmedi. Milli Görüş bu işin gözdesidir, köküdür. Bugün dal budak sarmışsa bir Tayyip Erdoğan varsa bir Binali Yıldırım varsa bu misyonun sayesinde var.

Recep Tayyip Erdoğan'ın bir lider olmasını sağlayan bu harekettir. Bunu kimse, kendisi de inkar edemez. Aramızda ayrılık gayrılık olmasının doğal bir durum olmadığını, bunu oluşturan bir takım algı operasyonlarının olduğunu düşünüyorum. Birbirimizin acı gününde bir araya geliriz, sevinçli günlerinde, cenazelerde, bayramlarda bir araya geliriz. Birbirimizden ne farkımız var? Yaşayış olarak ne farkımız var? Dünyaya bakış, ahirete bakış olarak ne farkımız var? Şuna ben de katılıyorum yani siyasette sert rüzgarlarla konjonktürel olarak yanlış anlaşılacak maksadını aşacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum."

‘SEÇİM YATIRIMI GİBİ DE DÜŞÜNÜLMESİN’

Yıldırım özrünün seçim yatırımı gibi düşünülmemesini istediği açıklamasında "Bu ülkede başbakanlık bakanlık yapmış bir kardeşiniz olarak eğer böyle bir hata varsa bundan bizde sorumluyuz. Bunun da kardeşlerimizi incittiyse haklarını helal etsinler biz hiçbir zaman amacımız ayrıştırmak Saadet Partisi ve mensuplarını ayrı bir yere koymak gibi bir görevimiz olamaz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu da bir seçim yatırımı gibi de düşülmesin yani seçimler gelir geçer biz birbirimizin yüzüne bakacağız. Her zaman birbirimizin yüzüne bakacağız. Yani onu ifade etmekte yarar görüyorum” diye konuştu.