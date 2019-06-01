Seçim öncesi iftarlarında İmamoğlu cephesi: Maide suresini okudu

31 Mart’taki seçimde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, YSK’nin iptal kararıyla yeniden gireceği 23 Haziran seçimleri için çalışmaya 'iftar programları'nda devam ediyor. İmamoğlu, Beylikdüzü’nde kurulan ‘Hayırlı İftarlar Sofrası’nda yaptığı konuşmada Kuran suresini Arapça ve Türkçe olarak okudu.

31 Mart’taki İBB seçimlerinin iptal edilmesinin ardından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimler öncesinde kampanyasına “iftar programları”nda devam ediyor.

CHP’nin adayı İmamoğlu, Beylikdüzü'nde kurulan ''Hayırlı İftarlar Sofrası"nda 15 bin kişiyle birlikte orucunu açtı.

İftarın ardından yaptığı konuşmada İmamoğlu, ''İstanbul'un gariplerinin, ezilmişlerinin ve mazlumlarının olmaması, onlara her zaman yardım eden bir elin olması bizim için en değerli duruş olacaktır önümüzdeki vazife yıllarında” dedi.

İBB Başkanlığının çok önemli olduğunu söyleyen İmamoğlu “Kamu malına özen göstermelisiniz, israftan uzak durmalı ve müsaade etmemelisiniz. Toplumsal birlik için hareket etmeli ve mutlaka tevazuu elden bırakmadan, iyi niyetle, iyi dille hizmet etmeyi başarabilmelisiniz” diye konuştu.

Maide Suresi'nin 8. ayetini hem Arapça hem de Türkçe okuyan İmamoğlu “Allah, herkesi yanlıştan ve iftiradan korusun'' diye konuştu.

''Çok önemli bir yoldayız'' diyen İmamoğlu, ''Sorumluluğun büyük olduğunu hissedip, hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu mücadele, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çok ama çok kıymetlidir. Cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda, Şeyh Edebali, Osman Gazi'ye şöyle der: 'Ey oğul. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.' İşte tam da şu andaki süreç, üstlendiğimiz görev ve yol haritamız bir insanlık meselesidir. İnsanlık mücadelesidir. Bu anlamda bu topraklarda çokça ışığımız var. Güzel insan Aşık Veysel nasıl sesleniyor: 'Veysel sapma sağa sola / Sen Allah'tan birlik dile / İkilikten gelir bela / Dava insanlık davası'. Ruhu şad olsun'' şeklinde konuştu.

İmamoğlu "Duam odur ki, mevki ve makamımız büyüdükçe boynu bükülen, insanına güzel gözle bakan, hep iyi mesajlar veren ve herkese eşit davranan ahlaklı bir yönetici olmayı diliyorum. İnşallah dualarımız kabul olur" dedi.