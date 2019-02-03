HDP Samsun'da İyi Parti adayını destekliyor

HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "AKP ve MHP’nin adayı kazanacağına İyi Parti adayı Necattin Demirtaş gayret edip o kazansın" dedi.

HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın, HDP İl Yönetimi ile birlikte seçim değerlendirmesinde bulundu. Yerel seçimler için HDP’nin aday çıkarmayacağına işaret eden HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın, Samsun Haber Ajansında yer alan habere göre “HDP Samsun İl yönetimi olarak yerel seçimlerde bizim adayımız yok. Seçimde kimi destekleriz bilemiyoruz. AKP hükümeti çevreci değil ve insan haklarını önemsemiyor bu yüzden onu desteklememiz mümkün değil.

Tek adamın talimatı ile yereldeki belediyeler dizayn ediliyorsa oradan demokrasi çıkmaz. Demokrasi olarak ilk olarak yerelde başlar. Karşı tarafta CHP ve İYİ Parti kalıyor. Biz partilerin hepsine burjuva partisi diyoruz. Hiçbir alanda ittifak yaptığımız bir parti yok. Bizim ilkelerimizi kabul eden herkesi destekleriz. Biz sadece Samsun’da parti olarak belediye meclislerine adaylarımızı çıkaracağız. Ancak muhalefette AKP ve MHP faşizmini geriletecek adayların olması güzel bir durum. Bence AKP ve MHP’nin adayı kazanacağına Necattin Demirtaş gayret edip o kazansın. Bizim buna bir itirazımız olmaz” diye konuştu.