Gericilikte uzlaşıldı: Alkol ve karma havuz yok!

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’la katıldığı ortak yayında ilginç alkol ve karma havuz açıklaması yaptı.

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu dün AKP'nin adayı Binali Yıldırım’la birlikte katıldığı ortak canlı yayında belediyenin sosyal tesislerinde alkol satışı yapılacağının iddia edildiğini belirterek "Ben 9 tane sosyal tesis açtım Beylikdüzü’nde. Birinde alkol var mı allah aşkına" dedi.

İmamoğlu belediyenin yüzme havuzlarında kadın ve erkeklerin aynı saatlerde yüzmesinin gündeme geldiğini belirterek “Yahu kardeşim ben 2 tane havuz açtım. Saatleri ayrı günleri ayrı” diye konuştu.

İmamoğlu programın kapanışına yakın yaptığı açıklamada “uzlaşma” ve “kucaklaşma” vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Geçenlerde duyuyorum efendim neymiş belediyenin sosyal tesislerinde alkol olacakmış. Ben 9 tane sosyal tesis açtım Beylikdüzü’nde. Birinde alkol var mı allah aşkına ya. Bizim dönemimizde açıldı, 5 yılda. Yani İstanbul’da benim tek derdim olabilir. Sosyal tesislerde insanlarına hizmet eden.”

Programı yöneten İsmail Küçükkaya’nın “Bu alkol meselesine… Hiç efendim. Çok geride kalmış” diyerek araya girmesi üzerine İmamoğlu “Ama bunlar dedikodu, bunlar bitsin istiyorum" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti: "Neymiş efendim kadını erkeği aynı yerde havuza (giriyor)… Yahu kardeşim ben 2 tane havuz açtım. Saatleri ayrı günleri ayrı. Bunu niye anlatıyorum. Bu şehir akılla bilimle ve insanların uzlaşmasıyla bir arada barış içinde, özgürlük içinde, eşit paylaşarak. Bakın şeffaflığı hakim kılarak saydamlığı, insanların katılımcılığını sürece katarak muazzam bir kent var edeceğiz. Ve biz buna hazırız. Ekibimiz müthiş bir ekip."

