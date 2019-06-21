Bahçeli Öcalan'ı dinlemediler diye HDP'ye kızdı

Devlet Bahçeli Öcalan'ın mektubunu böyle yorumladı: Öcalan'ın mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleriyle ilgili mektubunu değerlendirdi. HDP'nin Öcalan'ın çağrısına uymamasını eleştiren Bahçeli, ''HDP'nin marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır" şeklinde yorumladı.

Bahçeli açıklamasında Öcalan hakkında da ilginç değerlendirmelerde bulundu. Öcalan'ın HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yaptığını söyleyen Bahçeli, "Mektup HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur" diye konuştu.

İşte Devlet Bahçeli'nin basın açıklaması;

'HDP VE KANDİL CHP'NİN YANINDA HİZALANMIŞTIR'

''Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır. Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır. CHP’nin başını çektiği, İP’in bütün imkânlarıyla destek verdiği, iç ve dış odakların açık açık yardım ve yataklık yaptığı Zillet İttifakı karanlık emellerine ulaşamayacaktır. PKK’nın siyasi izdüşümü olan HDP’nin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına vermiş olduğu açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır. HDP ve Kandil CHP’nin yanında hizalanmıştır.

'ÖCALAN HDP'NİN İSTİSMARINA MÜDAHALE İÇİN ÇAĞRI YAPTI'

Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir. HDP’yle CHP arasında kurulan al-ver süreci, kirli pazarlıklar, kahredici anlaşma ve uzlaşmalar milli bekamız açısından ağır risk ve tehdittir. İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur''