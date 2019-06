Öcalan’la görüşen Ali Kemal Özcan kimdir?

Abdullah Öcalan ile bugün 'devletin uygun görmesi' sonucu yaptığı görüşmenin ardından Öcalan’ın HDP’ye 23 Haziran seçiminde ‘tarafsız kalın’ çağrısı yaptığı ileri sürülen bir mektubu basın mensuplarına dağıtan Ali Kemal Özcan’ın karanlık ilişkileri tartışılıyor.

Abdullah Öcalan’ın HDP’ye 23 Haziran İBB seçimlerinde tarafsız kalma çağrısı yaptığı ileri sürülen bir mektubu bugün basın mensuplarıyla paylaşan Ali Kemal Özcan’ın kimliği ve ilişkileri merak konusu oldu.

Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve rektör danışmanı olan Doç Ali Kemal Özcan'ıın Öcalan'ı nasıl ve hangi kimlikle ziyaret ettiği bilinmiyor. Zira Öcalan’ı sadece akrabası ve avukatları ziyaret edebiliyor. Bunun dışında adayı bir de MİT elemanlarının ziyaret ettiği biliniyor.

Özcan'ın MİT ile ilişkisi olduğunu her yerde rahatlıkla anlattığı ve “Onlar beni değil ben onları kullanıyorum” dediği iddia ediliyor. “Kürt sorununu ben çözeceğim" dediği de iddialar arasında. AKP'ye çok yakın bir isim olan Özcan, Tunceli Üniversitesi'ndeki görevlerine de bu ilişkileri sayesinde atanmıştı.

Aynı üniversitede görev yaparken KHK ile görevden atılan Candan Badem, Twitter'dan paylaştığı mesajda Özcan’ın Gezi Direnişi hakkında “İngiliz emperyalizminin darbe girişimi” dediğini hatırlattı. Özcan'ın 16 Nisan referandumunda da “evet oyu” verilmesini savunduğu biliniyor.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE 'ÖCALAN'A MEKTUP' KİTABINI SUNMUŞTU

Özcan, 30 Mayıs 2013’te TBMM’de çözüm sürecinin değerlendirilmesi oturumuna katılmış ve “Bu süreç, Habur ve Oslo duvarlarına çarpmıştı, üçüncü bir duvara çarpmaması için ısrarla ama ısrarla bu sürecin İmralı’dan başlaması gerektiğini, çözüm sürecinin PKK’yi bir yana bırakmadan, göz ardı etmeden -ama PKK’yle değil- İmralı’yla başlaması gerektiğini söylemeye çalıştım” demişti. Bu oturumda ‘Öcalan’a Mektup’ kitabından söz eden Özcan, o dönemde de Öcalan’a ulaşmaya çalıştığını ancak avukatlarının notlarını Öcalan’a ulaştırmadıklarını anlatmıştı.

Özcan’ın CV’sinde ise şunları yer alıyor:

“1959 yılında Dersim'in (Tunceli) Kardere köyünde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da (1976), lisans eğitimini (MÜ iletişim fakültesi, 1982) İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma/siyaset arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalısmasını 1997'de (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji doktorasını 2003'de aldı.

Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999’da, doktora tezinin güncelleştirilen versiyonu olan kitabı (Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK) 2006’da yayınlandı, Türkçe çevirisi yayın aşamasındadır. Uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlandı. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Tunceli Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanı ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. Milliyetçilik, ulus-devlet, sivil toplum ve Dersim aleviliği üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.”

Ali Kemal Özcan’ın “Ortakvatan'ın Sentezmillet’i İçin Öcalan'a Mektup”, “Türkiye’nin Kürtleri”, “Araf'taki Çözüm Süreci Dördüncü Türk-Kürt İttifakı” adlı üç kitabı bulunuyor.