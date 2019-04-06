AKP'nin 1 oy farkla kazandığı ilçede CHP'nin iptal talebi reddedildi

AKP'nin bir oy fark ile kazandığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin kayıp oy pusulaları için gerçekleştirdiği itiraz, YSK tarafından reddedildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Demirci 2 oy farkla kazanmış ancak yapılan incelemeler sonucu AKP 1 oy fark ile öne geçmişti. CHP adayı Barış Demirci tarafından bugün yapılan açıklamada YSK'nin kayıp oy pusulalarına ilişkin itirazı kabul etmediği duyuruldu. İl seçim kurulu CHP'lilerin itirazı üzerine yaptığı incelemede iki oy pusulasında itirazı kabul görmüştü. YSK'nin 1 pusulada daha itirazı kabul etmesi durumunda ilçede seçimler iptal edilecekti.

YSK'nin tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazı henüz karara bağlamadığını belirten Demirci, sürecin devam ettiğini aktardı. Demirci tarafından sosyal medyadan yapılan açıklama şu şekilde: