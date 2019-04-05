1 oy için yapılan başvuru kabul edilirse ilçede seçimler iptal edilecek

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ilk sayımlarında Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. İtiraz üzerine yeniden yapılan sayımda bu kez AKP adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla seçimi önde tamamladı. Yapılan incelemeler sonrası fark bire indi.
Daha sonra CHP’liler, 5 oy pusulasının kayıp olduğunu iddiasıyla itirazda bulundular.
İl seçim kurulu CHP'lilerin itirazı üzerine yaptığı incelemede iki oy pusulasında itirazı kabul gördü. 1 oy pusulasında daha itiraz kabul görürse ilçede seçim iptal edilecek.
Kararı ise Yüksek Seçim Kurulu verecek.