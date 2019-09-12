VİDEO | Ece Üner'den Arda Turan tepkisi

Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Ece Üner, Arda Turan davasında çıkan karara tepki gösterdi.

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, futbolcu Arda Turan hakkında çıkan karara tepki göstedi.

Üner, Arda Turan'ın açıklamalarına ilişkin, “Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış biz de onun yerine gol atalım” derken, “Birisinin karısını taciz etmesek de laf atabilir, kocasının burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatsız silahla girip sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi? Koskoca adalet sistemi Arda Turan'a bize başka karar çıkmaz herhalde” ifadesini kullandı.