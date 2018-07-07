Trump Washington Post ve NY Times'ı hedef aldı

ABD Başkanı Trump, 'propaganda makinesi' olarak adlandırdığı Washington Post ve New York Times'a 7 yıl ömür biçti.
Haber Merkezi
Cumartesi, 07 Temmuz 2018 18:49

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin en etkili iki gazetesine 7 yıl ömür biçti. Twitter'dan yayınladığı mesajla Washington Post ve New York Times'ı hedef aldı.

Mesajında, Washington Post'un 2013 yılında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından satın alınmasına gönderme yapan Trump, iki gazeteyi de başarısızlık ve yalan haber yapmakla suçladı.

Trump, Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. Bu başarısız olan New York Times ve sürekli -benim aslında varolmadığına inandığım- anonim kaynaklardan alıntı yapan, Amazon'un propaganda makinesi, Washington Post'u da kapsayacak mı? İkisi de 7 yıl içerisinde dükkanı kapayacaklar."

Donald Trump, daha önce de iki gazeteyi ve internet sitesi Amazon'u pek çok defa hedef almıştı. Trump, Amazon'u, vergi kaçakçılığıyla ve ABD Posta Teşkilatı'nı kazıklamakla suçlamıştı.
 