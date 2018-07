Trump Washington Post ve NY Times'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin en etkili iki gazetesine 7 yıl ömür biçti. Twitter'dan yayınladığı mesajla Washington Post ve New York Times'ı hedef aldı.

Mesajında, Washington Post'un 2013 yılında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından satın alınmasına gönderme yapan Trump, iki gazeteyi de başarısızlık ve yalan haber yapmakla suçladı.

Trump, Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. Bu başarısız olan New York Times ve sürekli -benim aslında varolmadığına inandığım- anonim kaynaklardan alıntı yapan, Amazon'un propaganda makinesi, Washington Post'u da kapsayacak mı? İkisi de 7 yıl içerisinde dükkanı kapayacaklar."

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist - They will both be out of business in 7 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2018