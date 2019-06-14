Sözcü davası ertelendi: İktidarın uşağı olmadığım için karşınıza getirdiler

Sözcü gazetesi davasında duruşma son savunmaların alınması için 4 Eylül 2019 tarihine ertelendi.

Sözcü gazetesi yazar ve muhabirlerinin FETÖ iddiasıyla yargılandığı dava 4 Eylül 2019 tarihine ertelendi.

Emin Çölaşan savunmasında “FETÖ'ye destek olayı bizim gazeteye sığmaz. FETÖ'ye yardım suçu havada kalmaktadır. Savcının bütün iddialarını çürüttüm. Herhangi bir suçum yoktur. Bizde öyle (FETÖ) şeyler yok. Hayatımız boyunca olmadı. Dolayısıyla FETÖ'ye destek vermek bilerek isteyerek yardım suçu havada kalmaktadır” dedi.

Necati Doğru ise “İktidarın uşağı olmadığım için beni karşınıza getirdiler. Ne iktidarların ne de iktidara gelmek isteyenlerin uşağı olamam. Hukuk şerefli yaşamaktır. İtibarınız daim ve hep yüksek olsun. Beni lekeliyorlar bu lekelemeye izin vermeyin" ifadesini kullandı.