Türkiye'nin roman haritasını çizdi

Twitter'da @aysenur adlı kullanıcı 'Türkiye Roman Haritası'nı internet üzerinden yayımladığını duyurdu. İnteraktif haritada Türkiye'nin illeri birer romanla temsil ediliyor ve tıklandığında sözkonusu romandan bir alıntıya ve romana dair bilgilere erişilebiliyor.

"Türkiye Roman Haritası" adlı çalışma Twitter'daki @aysenur adlı kullanıcı tarafından yayımlandı. http://www.turkiyeromanharitasi.com adlı adresten izlenebilen haritada Türkiye'nin illeri ayrı bir romanla temsil ediliyor. Haritada bir il üzerine tıklandığında o ili temsil eden bir romandan alıntıya ve romanla ilgili bilgiye ulaşılabiliyor. Haritada bazı illerse boş bırakılmış.

Haritayı hazırlayan sanatçı @aysenur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu işi (nihayet) nihayete erdirebildim. Birkaç tane Amerikan görmüş, Türkiye’nin neden olmasın demiştim, artık var! Sitesi de var çünkü Anadolu’nun en güzel halleri romanlarda ve o romanların okunması lazım. Vesile olursam ne mutlu" dedi.

Haritada İstanbul Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur'u, Ankara Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara'sı, İzmir Kemal Bilbaşar'ın Denizin Çağırısı ile temsil ediliyor.

Sanatçı daha sonra haritayla ilgili gelen yorumlar üzerine Twitter hesabından şunları yazdı:

"Bazı konulara açıklık getireyim.

1. İnce Memed’in yokluğu herkesi derinden etkilemiş. Görüldüğü gibi ilk taslağa ben de İnce Memed’i koymuştum fakat Yaşar Kemal haritada Ağrı Dağı Efsanesi ile var dolayısıyla Çukurova’yı Orhan Kemal’e bırakmak gerekti.

2. Kars’ta Orhan Pamuk’un Kar’ı yerine, Kars’ta doğmuş, Cilavuz köy enstitüsü mezunu, halkçı, ilerici -ve bu sebeple katledilmiş- Ümit Kaftancıoğlu’nun Yelatan’ınını tercih ettim çünkü tanınmayan bir cevher olduğunu düşünüyorum. Ki Orhan Pamuk Sessiz Ev ile var.

3. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde birçok başka roman olabilirdi, neden tutunamayanlar değil de huzur, vs çünkü bana öyle geldi. Ben bu konuda bir otorite değilim, ne edebiyatçıyım ne edebiyat tarihçisiyim ama haritayı ben yaptığım için benim tercihlerimi yansıtması normal.

4. Doğu Karadeniz'e ben de inanamıyorum özellikle Artvin'e.

5. Yozgat'ı küçümsemeyi bırakın Abbas Sayar Yozgat'ın unutulmuş bir değeri, Yılkı Atı'ndan başka Yozgat'ta geçen Can Şenliği, Dik Bayır gibi kitapları da var.

6. Yozgat'ta ayrıca Yusuf Z. Bahadınlı'nın Güllüceli Kazım ve Güllüce'yi Sel Aldı isimli kitapları da geçiyor. Yozgat birçok şehrimize göre bayağı iyi durumda.

7. Hakkari'deki "işaret" O harfi ama anlaşılmıyor herhalde düzelteceğim. Ferit Edgü'nun O isimli kitabı.

8. Haritada Afyon'u Kütahya'nın yerine yazmışım, düzelteceğim.

9. Siteye girip bakarsanız, romanlardan alıntıları okuduğunuzda bence neden neyi seçtiğimi daha iyi anlarsınız. merak edilmesi normal neden o değil de bu diye, alt alta alıntılar okununca bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyorum naçizane."