Mayakovski 125. yaş gününde Ankara NHKM'de anıldı

Dünya Şiir Hareketi ve Ankara NHKM tarafından şair Mayakovski'nin 125. yaşı anısına düzenlenen etkinliği Ankaralı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Şair İşçidir" üst başlığıyla Dünya Şiir Hareketi ve Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) düzenlediği buluşmaya Ankaralı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.​​

Etkinlik, seslendirme sanatçısı Gökhan Ulusan'ın Mayakovski'nin Omurganın Flütü isimli şiirinin ikinci bölümünü okuması ile başladı.

Ankara NHKM adına Emre Falay açılış konuşmasında Rus fütüristlerinin doğuşu, Mayakovski'nin Pantolonlu Bulut ile 1916'da yaklaşan devrimi sezmesi ve istemesi, Şair İşçidir'in aynı zamanda proletarya devriminden yana saf tutmak olduğundan bahsederek, "Sokaklar fırça, alanlar paletimizdir" diyen Mayakovski'nin örgütlü aydın ve sanatçı kavramının ilk nüvelerini barındırdığına değindi, Dünya Şiir Hareketi'nin bildirisini okudu.

Şair, yazar Abdullah Nefes Nâzım Hikmet şiirinin Mayakovski ile benzerliğine rağmen iki şairin iki özgün ve ayrı nehir olduğundan söz etti. Abdullah Nefes, Mayakovski'den şiirlerle bezediği konuşmasında son olarak Sergey Yesenin'in Hoşçakal şiiri ile Mayakovski'nin Yesenin'e cevabı olan "Sergey Yesenin'e" şiirini okudu.

Abdullah Nefes'ten sonra söz alan şair Ataol Behramoğlu, katılımcılara Dünya Şiir Hareketi ve çalışmaları ile ilgili bilgi verdikten sonra Mayakovski'nin içine doğduğu ailevi ve toplumsal köklerden söz ederek onun şiir yapısını, şiir derinliğini, söz zenginliğini Pantolonlu Bulut, Lili Brik'e Mektuplar gibi şiirler üzerinden anlattı. Mayakovski'nin güncel ile bağını kurarken onun şiirinin taraf tutan, şoke edici, kimi zaman mizahi yanından da bahseden Behramoğlu, konuşmasını Mayakovski'nin bugüne bir gönderme niteliği taşıyan Versailles şiiri ile sonlandırdı.

Ankara NHKM'deki etkinlik, Ataol Behramoğlu'nun ardından sahne alan Ahmet Kanneci ve Özcan Dal'ın gitar resitali ile sona erdi.