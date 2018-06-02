Ahmed Arif ölümünün 27’nci yılında anılıyor

27 yıl önce bugün yitirdiğimiz toplumcu şiirin büyük ustası Ahmed Arif’i saygıyla anıyoruz.

Adiloş Bebe, Hasretinden Prangalar Eskittim, Otuzüç Kurşun, Anadolu gibi unutulmaz şiirlerin şairi Ahmed Arif 27 yıl önce bugün Ankara’da yaşamını yitirdi.

1927 yılında Diyarbakır’da doğan Ahmed Arif, Diyarbakır Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Üniversitedeyken iki kez TCK 141’ye muhalefetten tutuklanan Ahmed Arif, şiirlerini 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayımladı.

1968’de çıkardığı Hasretinden Prangalar Eskittim kitabı yüz binin üzerinde satış rakamına ulaşarak Türkiye’de en çok basılan ve okunan şiir kitaplarından oldu. Anadolu’nun, yoksulların, ezilenlerin ve kardeşliğin sesi olan Ahmed Arif’in ölümünden sonra Kalbim Dinamit Kuyusu adlı bir şiir kitabı daha yayımlandı.

Ahmed Arif’in birçok şiiri Cem Karaca, Fikret Kızılok, Rahmi Saltuk, Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya ve Grup Yorum gibi müzisyenler tarafından seslendirildi ve yıllarca solcuların, devrimcilerin dillerinden düşmedi.