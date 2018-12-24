Yargı, grev kırıcısı İZBAN'a 'dur' dedi: Seferlerin durdurulmasına karar verildi

İzmir Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, greve çıkan İZBAN işçilerinin grevini kırmak için emekli yedi makinistle trenleri çalıştıran İZBAN yönetimini haksız buldu. Mahkeme, tren seferlerini ihtiyati tedbir kararıyla durdurdu.

İZBAN'daki grev kırıcılığı davasında karar çıktı.

İzmir Karşıyaka 1. İş Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, İZBAN yönetimi haksız bulundu. Mahkeme, tren seferlerini ihtiyati tedbir kararıyla durdurdu.

İZBAN yönetimi, 10 Aralık Pazartesi günü başlayan ve bugün iki haftayı geride bırakan grevi kırmak için, taşeron firmada çalışan emekli yedi makinistle trenleri çalıştırıyordu. Demiryol-İş Sendikası, bunu "grev kırıcılığı" olduğunu savunarak mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme geçen haftaki duruşmada keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı bugüne ertelemişti. Karşıyaka 1. İş Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.

Keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda İZBAN yönetiminin "grev kırıcısı" olduğu tespit edildi. İZBAN seferlerinin durdurulmasına karar verildi. Böylece iki haftadır yasadışı çalıştırılan trenlerin seferleri mahkeme kararıyla durdurulmuş oldu.