İZBAN'da grev kırıcılığı davasında yine karar çıkmadı

İzmir'de 11 gün önce başlayan İZBAN grevinde Demiryolu İşçileri Sendikası'nın 'grev kırıcılığına' karşı açtığı davanın duruşması bugün görüldü. Duruşma yarına ertelendi. Grevin başladığı gün İZBAN işvereni yedi emekli makinistle trenleri çalışırarak grev kırıcılığı yapmıştı.

İzmir'de 11 gün önce 342 İZBAN işçisinin başlattığı grev devam ederken, Demiryolu İşçileri Sendikası'nın İZBAN yönetimine açtığı "grev kırıcılığı" davasının duruşması bugün yapıldı.

Grevinin 11'inci gününde Karşıyaka 1. İş Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada, keşif kararı verilerek duruşma yarına ertelendi. İZBAN işvereni tarafından grevi kırmak amacıyla hukuksuz bir şekilde çalıştırılan trenlerin durdurulmasına yönelik bir karar çıkmamış oldu. Duruşma 21 Aralık (yarın) saat 14.00'te yapılacak. Yarın yapılacak duruşmada karar çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

10 Aralık Pazartesi günü anayasal haklarını kullanarak greve başlayan İZBAN işçilerinin, bu grevini kırmak amacıyla İZBAN işvereni yedi emekli makinistle trenleri çalıştırmıştı. Demiryolu İşçileri Sendikası da dava açarak grev kırıcılığının durdurulması için ihtiyati tedbir talep etmişti.

İŞ KANUNU: GREV KIRICILIĞI SUÇTUR

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 68. maddesine göre işverenin, kanuni bir grev süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi

alması veya başkalarını çalıştırması yasak. Buna rağmen İZBAN işvereni, grevin ilk gününden itibaren taşeron firmada eğitimci olarak istihdam edilen yedi emekli TCDD personeli aracılığıyla trenleri hukuka aykırı biçimde çalıştırmıştı.

AV. ÖZGÜ TÜRK: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Duruşmanın ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) avukatlarından Özgü Türk şu açıklamada bulundu: "İZBAN işçileri kanunlarla güvence altına alınmış bir grev süreci içerisinde. Bu kanuni güvenceler ülkemiz emekçilerinin onlarca yıldır verdiği mücadelelerin bir kazanımı. Emekçilerin bu kazanımlarının oldubittiyle elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Demiryolu İşçileri Sndikası'nın açtığı davanın takipçisi olacağız."