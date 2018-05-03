Yapı Kredi: Yüzde 24 kâr artışında 'siyaset yasağı'nın payı

Yapı Kredi Bankası yılın ilk çeyreğinde kârını yüzde 24 artırdı. Çalışma koşullarının gün geçtikçe ağırlaştığı Yapı Kredi, geçen haftalarda emekçilere yönelik 'siyaset yasağı' girişimiyle gündeme gelmişti.

Yapı Kredi Bankası, aktiflerini, kredi hacmini ve kârını artırdı. İlk çeyrek finansal sonuçlarına göre kârını yüzde 24 artıran Yapı Kredi, son örneği “siyaset yasağı” girişimi olmak üzere emekçilere yönelik baskıları artırıyor. Kur ve faiz artışlarından yararlanan bankanın kârında, ağırlaşan çalışma koşullarının katkısı da büyük.

Banka finansalları açıklanıyor. Kur ve faizlerdeki artışla birlikte kredi portföyleri daha riskli hale gelirken banka kârlılıklarının arttığı görülüyor. Önce Kredi Garanti Fonu düzenlemesi, ardından büyük gruplar da dahil olmak üzere borç yeniden yapılandırmalara ilişkin konsensus ve kolaylaştırıcı ek düzenlemelerle fiilen batık durumundaki borçlar yüzdürülüyor. "Kurtarma operasyonları"nın yani borç yeniden yapılandırmalarının çilesini de çeken banka-finans emekçileri kârlılıkların arkasındaki gerçek gücü oluşturuyor. Geçen yıldan bu yana hem kamu bankalarında hem de özel sektör bankalarında çalışma koşulları ağırlaştı. Daha uzun çalışma saatleri, zorunlu fazla mesailer, performans baskısı, mobbinge dayanıklılık kural haline geldi. Bankacılık sektöründeki kârlılık, "siyaset yasağı" da dahil olmak üzere çeşitli enstrümanlarla emekçilerin daha fazla sömürülmesine dayanıyor.

Koç grubu ve İtalyan Unicredit ortaklığına ait Yapı Kredi Bankası, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Özel bankalar içinde kredide pazar payını yüzde 15,8’e, mevduatta yüzde 15,5’e çıkaran Yapı Kerdi Bankası, toplam aktif, kredi hacmi ve kârını da artırdı. Net kâr 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1,3 milyar lira civarına ulaştı.

Türkiye’nin ilk büyük 5 bankası arasında yer alan Yapı Kredi, aynı zamanda banka-finans emekçilerinin uzun çalışma saatleri, zorunlu fazla mesai, performans baskısı gibi uygulamalarla ağır çalışma koşullarına tabi tutulduğu bankalar arasında. Yapı Kredi geçen haftalarda “etik ilkeler” adı altında banka-finans emekçilerine dayatılan siyaset yasağıyla gündeme geldi. Emekçilerin siyasi partilere üye olması, siyasi faaliyet yürütmesi, kişisel sosyal medya hesaplarından düşüncelerini beyan etmelerini engellemeye yönelik ifadelerin yer aldığı bir belge tüm çalışanlara gönderildi.

YAPI KREDİ EMEKÇİLERİ HALK KOMİTESİ: BİR YASAKLAMA GELECEKSE PATRONLARA GELMELİ

Siyaset yasağı dayatması üzerine Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi bir açıklama yaparak bu girişimi tanımayacağını açıkladı:

“Baştan sona hukuksuz, anayasal suça karşılık gelen bu dayatmaların karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz. Anayasanın düşünce ve kanaat özgürlüğü maddesi, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti maddesi, siyasi partilere üye olma maddesi ve İş Kanunu'ndaki haklarımız açıktır.

Fakat ille de bir yasaklama gelecekse patronların siyaset yapması yasaklanmalıdır. Çünkü ülkemizdeki bu gerici ve emek düşmanı bataklığın sorumlusu onlardır. Aydınlanmadan ve emekten yana bir dünya kurması için ise tersanedeki işçiden bankamızdaki emekçiye kadar herkesin siyasete ve örgütlenmeye ihtiyacı var. Banka emekçisi için etik olan tam olarak budur.”

YAPI KREDİ: KOÇ’UN KÂRLI YATIRIMI

En büyük 5 banka arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, Koç-Unicredit ortaklığı tarafından 2005 yılında 1,16 milyar avro bedelle alındı. Çukurova grubuna ait olan banka 2001 krizi sonrasında TMSF kontrolüne alındı ve satışı gerçekleşti. Koç-Unicredit ortaklığındaki Yapı Kredi’nin 2006-2017 dönemi net kârı 15 milyar doları aştı.