Temizlik işçileri direnişte: ‘Biz bir işe girdik bir kere, kazanmadan da gideceğimiz yok’

Sekiz aydır maaşlarına zam yapılmayan Maltepe Belediyesi temizlik işçileri dün yerleşkelerinde direnişe geçti. 1700 işçiden 850’sinin katıldığı iş bırakma eylemini, direnişçi işçilerle konuştuk.

Toplu iş sözleşmesinde sekiz aydır maaşlarına zam yapılmayan Maltepe Belediyesi MATAS A.S. ve MATEG A.S. isimli şirketlere bağlı çalışan işçiler, dün itibari ile direnişe geçti.

Sabah saat 04.00’de başlayan direnişe 1700 işçiden 850’si katıldı.

Gün boyunca yerleşkelerini terk etmeyerek hizmeti durduran işçiler, temizlik araçlarını çalıştırmadılar.

'KARŞI TARAF BİZİ BASKILIYOR'

Toplu iş sözleşmesinin uygulanarak asgari ücret zammının yapılmasını talep eden işçiler, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a büyük tepki gösteriyor. Ali Kılıç'ın verdiği sözleri tutmadığı, işçi dostuyum diyerek 8 aydır işçileri oyaladığı direnişe geçen işçiler tarafından ifade ediliyor.

Ali Kılıç'ın sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklama, işçiler tarafından baskılama yöntemi olarak görülüyor.

Ali Kılıç'ın açıklaması şöyle :

Ali Kılıç'ın bu paylaşıma tepki gösteren bir işçi, ''Karşı taraf bizi sosyal medyadan değişik suçlamalarla baskılamaya çalışıyor. Eğer o bizi suçluyorsa tabi ki biz de kol kola yan yana olacağız.'' sözlerini sarf etti.

GENEL-İŞ YETKİLİSİ: 'KABUL EDİLMEYECEK TALEPLER DEĞİL'

Direniş ile ilgili görüşlerini aldığımız DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcisi. ‘’ Bizim toplu iş sözleşmemiz uygulanmıyor. Geriye dönük haklarımızın bugüne kadar uygulanmadığı için zamlarımızı alamadık. Ücretimizi alamadığımız için iş bıraktık. İleri de ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bundan sonraki günlerde iş bırakmayla değil başka bir eylem biçimi ile devam edeceğiz.’’ dedi. Taleplerimiz kabul edilmeyecek talepler değildir diyen sendika temsilcisi, ‘’ 8 aydır iş barışı bozulmadan bitsin istediğimiz için bekledik. Sonuçlanmayınca da yasal hakkımızdan kaynaklı bireysel iş bırakma hakkımızı kullandık. Bugün bunu kullandık önümüzdeki günlerde de başka haklarımızı kullanacağız. ‘’ ifadelerini kullandı.

'BÜTÇE YOK DİYORLAR'

Sorularımızı yanıtlayan temizlik işçisi, bütçe yok denilerek sekiz aydır zam yapılmadığını ancak genel kadroda çalışanların bütçeyi kullanabildiğini söyledi.

Konuştuğumuz temizlik işçisi,’‘4+4+4+2 bizim almamız gereken yasal zammımız. Bu zammı alamadık. Biz yasanın bize uygun görmüş olduğu bu maddelerden, hakkımız olduğundan dolayı faydalanmak istedik. Protokol yaptık, bundan faydalandık. Daha ileriki süreçlerde erzak yardımı hiçbir şekilde alamadık. 3. ayda elbiselerimizi almamız gerekiyordu, elbiselerimizi daha geçen hafta aldık. Geldiği dönemden itibaren de iyi bir zam alamamış durumdayız temizlik işçileri olarak. Diğer birimlerin üst seviyede maaşları oldu.

Bütçe olmadığı söyleniyor halbuki genel kadroda çalışan insanlar bütçeden faydalanıp güzel zamlar alabiliyor.’’

ALİ KILIÇ: 'BEN DEMOKRAT BİR İNSANIM'

İsim vermeden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ithafen konuşan temizlik işçisi,’‘Ben Avrupa standartlarında sizin düzgünce bir yaşam tarzı içinde yaşamınızı isterim, ben demokrat bir insanım toplu iş sözleşmesi taslağını Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kutlayacağız dedi. Ondan sonra ne olduysa Ankara’ya gitti. Ankara’ya ziyarete gittikten sonra toplu iş sözleşmesini ertelemeye başladı. Birileri tarafından fikir aldıkları açık. Bu 40 saatlik asgari ücret zam farkının uygulanmamasını, başkalarının fikir vermesi sonucunda ortaya çıktığını düşünüyoruz.

‘’YEMEK PARALARIMIZ 14 LİRADAN 7 LİRAYA ÇEKİLDİ’’

Temizlik işçisi yemek paralarının da düşürüldüğünü ifade ederek,’‘8 aydır biz buna tahammül ettik. Artık hakkımızı arayalım dedik. Bu şekilde mücadeleye girdik. Bunları ilk başta uygun görüp daha sonra her şey normal giderken birden seyir değişiyor. 40 saatlik uygulamaya karşıyız diyor. Diğer birimlere uyuyor temizlik işlerine uymuyor.

Yemek paralarımız 14 liradan 7 liraya çekildi. Senelik izne çıktığımızda yemek paralarımız kesiliyor. 7 liralık yemek parası izinden dönünce 14 lira olarak kesiliyor.’’ dedi.

'BEN ŞU AN İLKOKUL MEZUNU BİR İŞÇİYE 3500 LİRA MAAŞ VERİYORUM'

İşçileri en fazla öfkelendiren olaylardan biri de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın bir dernekte yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler. Bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan temizlik işçisi, ‘’ Diyor ki ’işçinin her zaman başımın üzerinde yeri var, ben şu an ilkokul mezunu bir işçiye 3000-3500 lira maaş veriyorum’. Ama biz AGİ ile birlikte bu parayı alıyoruz. Çoğumuz farklı yerlerden gelip yol parası, yemek parası veriyor burada. Buradan kiracı olan, çocuğu olan insanlar var. Okul okutan, çocuklarını kendini iyi yaşatmaya çalışan insanlar var. Bunları düştüğümüz zaman çok komik rakamlarda ücret alıyoruz. 2000 liraya kadar düşüyor‘’

'SOSYAL DEMOKRATIM DEMEKLE OLMUYOR'

Sözlerini şöyle diyerek bitirdi, ’‘Biz sözleşmemizin onaylanmasını istiyoruz. Bizim farklı bir amacımızda yoktur. Emeğimizin, alın terimizin peşindeyiz. Biz istiyoruz ki evimize, çocuğumuza rahat elbiseler giydirelim, daha güzel yemekler yedirelim ya da daha güzel okullarda okutalım, beğendiği ayakkabıyı alalım, kiramızı rahat ödeyelim, gezmeye fırsatımız olsun. Sosyal hayatımızda insan olduğumuzda aklımızda olsun. Bu sadece oturup ben sosyal-demokratım diyerek olmuyor.

Biz bir işe girdik bir kere kazanmadan da gideceğimiz yok!‘’