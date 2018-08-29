Tarihi fuar patronlara teslim: İzmir Fuarı bu yıl da Folkart ve Vestel'e peşkeş çekildi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 87'nci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sponsorluklarını Sancak ailesine ait Folkart ile Zorlu ailesine ait Vestel'e verdi. Kentin kolektif belleğinde önemli bir yeri olan İzmir Fuarı'nın kamusal bir anlayışla değil, sermaye gruplarına alan açan bir zihniyetle yönetilmesi dikkat çekti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 87'nci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sponsorluklarını Sancak ailesine ait Folkart ile Zorlu ailesine ait Vestel'e verdi. Kentin kolektif belleğinde önemli bir yeri olan İzmir Fuarı'nın kamusal bir anlayışla değil, sermaye gruplarına alan açan bir zihniyetle yönetilmesi dikkat çekti.

İzmir'in kent belleğinde önemli bir yeri olan tarihi İzmir Enternasyonal Fuarı, son yıllarda özellikle çeşitli sermaye gruplarının reklam, pazarlama ve şov alanı haline getiriliyor. Son birkaç yıldır ana sponsorlukların Folkart ve Vestel'e teslim edildiği İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da aynı gruplara adeta peşkeş çekildi.

7-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tanıtımı için bugün bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile fuarın ana sponsorluğu verilen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve inovasyon ana sponsoru olan Vestel’in yurtiçi satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdürü Ergün Güler’in katılacağı duyuruldu.

Geçen yıl da Folkart ve Vestel sponsorluklarına tepki gösteren Kültürpark Platformu, bir açıklama yaparak, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın halka ait bir kamusal alan yönetimiyle değil, tam tersine sermaye gruplarına alan açan bir zihniyetle yönetildiğini vurgulamıştı.