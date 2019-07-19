Maltepe Belediyesi işçileri direnişte

Maltepe Belediyesi'ne ait MATAS A.S. ve MATEG A.S. isimli şirketlere bağlı çalışan işçilere sekiz aydır asgari ücret zammı yapılmadı. Duruma tepki gösteren 850 işçi bugün direnişe başladı.

Maltepe Belediyesi'ne ait MATAS A.S. ve MATEG A.S. isimli şirketlere bağlı çalışan işçilere sekiz aydır asgari ücret zammı yapılmadı.

Bu şirketlere bağlı çalışan 1700 işçiden 850'si bu sabah itibariyle yerleşkelerinde direnişe geçti, talepleri karşılanana kadar hizmet üretmeyeceklerini duyurdu.

Önemli bir kısmı DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasina bağlı olan işçiler bir bildiri yayımlayarak Maltepe Halkına seslendi ve "çöpleriniz alınmadığında, sokağınız süpürülmediğinde, telefonlarınız açılmadığında, sorumlusu biz belediye işçileri değil; 'hak hukuk adalet' diyerek emekçisinin hakkını vermeyenlerdir" dedi.