Hema 110 kişiyi işten çıkardı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hema'ya bağlı Denfa firmasında çalışan 110 işçi işten atıldı. İşçiler Hema önünde toplanarak eyleme başladı.

Birgün'ün haberine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde Hema AŞ'ye bağlı Denfa firmasında çalışan 110 işçi, 19 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ücretsiz olarak izne çıkartılarak işlerine son verildi.

10 gündür yaptıkları görüşmelerden sonuç alamayan işçiler 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Hema AŞ önünde toplanarak eyleme başladı.

Hema AŞ Tarlaağzı şantiyesi önünde çadır kurup eylem başlatan işciler gecikmiş beş aylık maaşlarını ve ihbar tazminatlarını almadan eylemi sonlandırmayacaklarını söylediler.

HEMA BARTIN'DA NE YAPIYOR?

Hema'nın bünyesinde bulunduğu Hattat Holding, 2005 yılında Türkiye Taş Kurumu’ndan Amasra-B kömür sahasını 20 yıl işletmek üzere aldı. Aradan 12 yıl geçti ve henüz tek parça kömür çıkarılmadı. Kamulaştırma, saha çalışmaları gibi bahanelere rağmen esas sıkıntının sahanın gerektirdiği yatırımı yapacak kaynağı bulamamak olduğu biliniyor. Grubun cirosu, kârına göre çok yüksek olan yatırım tutarı nedeniyle uzun yıllar bankalardan istediği koşullarda kredi sağlayamayan Hattat, yatırımı rekor zamana yayarak yaptı. Siyasi iktidarın kömürden elektrik üretimi politikası ve ilişkilere dayalı destekle son birkaç yılda kredi sorunu çözülmüş oldu. Maden sahasında kömür çıkarımının 2019 yılında başlayacağı söyleniyor. Kalan 7 yıllık sürede sahadaki kömürün maksimum miktarda çıkartılması için uğraşılacağı, sonrası için de rödovansın yenilenmesine güvenildiği anlaşılıyor.

Denfa firmasında çalışan işçiler de maden sahası inşaatında çalışıyor.