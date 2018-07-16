DİSK: Kentsel genç işsizliği yüzde 19, genç kadın işsizliği yüzde 22

DİSK'in araştırma dairesi DİSK-AR, aylık işsizlik ve istihdam raporunu yayınladı. Rapora göre OECD ülkeleri arasında en yüksek dördüncü işsizlik oranı Türkiye'de. Diğer yandan kentsel genç işsizliği yüzde 19, genç kadın işsizliği yüzde 22, yüksek öğrenim işsizliği yüzde 10,9'a yükseldi.

Haber Merkezi