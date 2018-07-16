DİSK: Kentsel genç işsizliği yüzde 19, genç kadın işsizliği yüzde 22

DİSK'in araştırma dairesi DİSK-AR, aylık işsizlik ve istihdam raporunu yayınladı. Rapora göre OECD ülkeleri arasında en yüksek dördüncü işsizlik oranı Türkiye'de. Diğer yandan kentsel genç işsizliği yüzde 19, genç kadın işsizliği yüzde 22, yüksek öğrenim işsizliği yüzde 10,9'a yükseldi.
DİSK'in araştırma dairesi DİSK-AR, aylık işsizlik ve istihdam raporunu yayınladı. Rapora göre OECD ülkeleri arasında en yüksek dördüncü işsizlik oranı Türkiye'de. Diğer yandan kentsel genç işsizliği yüzde 19, genç kadın işsizliği yüzde 22, yüksek öğrenim işsizliği yüzde 10,9'a yükseldi.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in bugün açıkladığı Nisan 2018 dönemi İşgücü İstatistiklerini değerlendirdi. DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmelerinden satır başları şöyle:
- Dar tanımlı standart işsizlik yüzde 9,6’ya düşmüş olmasına rağmen, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 10,3 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 0,4 puan artış gösterdi.
- Mevsim etkilerinden arındırılmış standart işsiz sayısı 103 bin artarak 3 milyon 188 binden 3 milyon 291 bine yükseldi.
- Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 12,2 olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizliği 17,9 olarak gerçekleşti.
- Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 872 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17,3 olarak hesaplandı.
- Kadın işsizliği yüzde 12,6, genç kadın işsizlik oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti.
- Yüksek öğrenim işsizliği 10,9 olarak hesaplandı.
- Ne eğitimde ne istihdam da (NEET) olanların oranı yüzde 21,3 olarak açıklandı.
- 2,5 milyonu aşkın genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.
MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM DÜŞTÜ, İŞSİZLİK ARTTI
- TÜİK, Nisan ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. Ancak mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik geçen bir önceki döneme göre arttı. TÜİK’e göre mevsimsel etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 103 bin kişi artarak 3 milyon 291 kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 10,3’e yükseldi.
- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise düşüş yaşanıyor. İstihdam bir önceki döneme göre 34 bin kişi azaldı. TÜİK Nisan ayı mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 28 milyon 818 bine düşmüştür. Öte yandan mevsimsel etkilerden arındırılmış istatistikler son 5 ayın en düşük istihdamının yaşandığını göstermekte.
- Standart işsizlik hesaplaması dışında alternatif ve gerçek bir işsizlik hesaplama yöntemi olarak kabul edilen geniş tanımlı işsiz sayısı DİSK-AR tarafından Temmuz 2018 itibariyle 5 milyon 872 bin olarak hesaplanmıştır. (Tablo 1).
- Çalışmayan nüfusun 1 milyon 500 binini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar oluşturdu. Bunun ise 1 milyon 38 bini kadınlardan oluşmakta.
- İş aramayıp çalışmaya hazır olan grubun büyük çoğunluğu kadınlardan oluşurken, 538 bin kişi ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda.