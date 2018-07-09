Yeni Zelanda'da kamu emekçileri greve gidiyor

Yeni Zelanda'da hemşire, öğretmen ve memurlar yıllar sonra ilk defa greve hazırlanıyor.

Yeni Zelanda'da kamu emekçileri yıllar sonra ilk defa kitlesel grevlere hazırlanıyor. Hemşireler 30 yıl sonra ilk defa gerçekleştirecekleri 24 saatlik grev için Perşembe gününü gösterirken, ilkokul öğretmenleri 24 yıl sonra ilk defa 15 Ağustos'ta yarım günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Sosyal demokrat İşçi Partisi hükümetiyle aylar süren ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı alan hemşireler, az ücretle yasal süreden daha fazla çalıştırılmaktan ve hastanelerin olması gerekenden daha az çalışanla işletilmesinden şikayetçiler.

İŞÇİ PARTİSİ ÖNCEKİ HÜKÜMETİ SUÇLADI

Grevler karşısında önceki sağcı hükümeti suçlayan İşçi Partili Sağlık Bakanı David Clarc, hemşirelerin rahatsızlığının sebebini "bizden önceki Ulusal Parti hükümetinde, 9 yıl boyunca taleplerinin göz ardı edilmiş olmasına" bağladı.

Clarc, "Öfkeleri anlaşılır... Bence herkes hemşirelerin şu anda olduğundan daha yüksek ücret alması gerektiğini kabul ediyordur ancak 9 sene boyunca gözardı edilen taleplerin karşılanabilmesi için bir ücret döneminden daha fazla zaman gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Unite sendikasının örgütlenme sorumlularından Joe Carolan ise grev dalgasının "eşi görülmedik" olduğunu belirterek, yeni hükümetin ve "sola kaymanın" işçileri cesaretlendiğini ifade ediyor.

Grevlerin hükümetin istikrarını bozacağı iddialarını reddeden Carolan, "Kamu sektöründe bazı sesler, dost bir hükümetimiz olduğu için grev yapmak için doğru an olmadığını söylüyor. Merak ediyoruz, doğru an ne zaman gelecek?" diye konuştu.

Carolan, The Guardian'a verdiği görüşte, "İşçiler artık yüzde 2-3 düzeyindeki zamlardan memnun değil... Bence öğretmenlerin yüzde 16 zam talebi sendikacılığın gelecek on yılda nasıl yapılacağını gösteriyor" dedi.

GREVLER EKONOMİYE GÜVENİ AZALTTI

Haziran ayı verilerine göre, art arda grevlerin ilan edildiği Yeni Zelanda, Ekonomik Güven Endeksi'nde son yedi yılın en düşük seviyesini gördü.

İşçi Partisi'nin Ekim ayında iktidara gelmesinden bu yana greve çıkan iş kolları arasında sinema çalışanları, fast food çalışanları ve otobüs şoförleri de yer alıyor.