WFDY'nin yaz kampı Viyana'da gerçekleştirildi

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Avrupa-Kuzey Amerika bölgesi yaz kampı 25-27 Temmuz'da Viyana'da gerçekleştirildi. Temsil edilen 14 gençlik örgütünün arasında Türkiye Komünist Gençliği de yerini aldı.

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Merkez Avrupa-Kuzey Amerika bölgesinin düzenlediği yaz kampı 25-27 Temmuz'da Viyana'da gerçekleştirildi. Avusturya Komünist Gençliği'nin (KJÖ) ev sahipliğinde düzenlenen kampa katılan 14 gençlik örgütünün arasında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de yerini aldı. Yoğun toplantılara ve onlarca sunuma sahne olan kampın ana başlığı, Alman komünist Karl Liebknecht'in 1915 tarihli bir makalesine göndermeyle "Asıl düşman evimizde" olarak belirlendi.

24 Temmuz'daki açılış etkinliğinde Avusturya Komünist Gençliği ve Avusturya Emek Partisi (PdA) üyeleri emperyalist barbarlığa karşı öfkenin kapitalizme yöneltilmesi gerektiğini ve savaşsız, sömürüsüz, yeni bir dünyanın sosyalizmde olduğunu vurguladı. 25 Temmuz'da WFDY'nin bölgesel gündemlerinin tartışıldığı oturumun ardından, gençlik mücadeleleri üzerine siyasi sunumlar yapıldı. TKG'nin sunumu öğrencilerin çalışmak zorunda kaldığını ve gençliğin daha iyi bir yaşam için vereceği mücadelenin işçi sınıfının mücadelesiyle el ele yürümek durumunda olduğunu savunuyordu.





'İŞ CİNAYETLERİ VE NATO KARŞITI KAMPANYA'

Kampın ikinci gününde Liebknecht'in ortaya koyduğu sloganın güncelliği tartışıldı. Söz alan PdA temsilcileri Avusturya'nın sağcı koalisyon hükümetini hedef alırken, emperyalist güçler arasında taraf seçilemeyeceğinin altını çizdi. TKG, sunumunda iş cinayeti verilerinin Türkiye'de işçi sınıfına karşı açılmış bir savaş anlamına geldiğini ve bu savaşın karargahında hükümetin, patronların ve emperyalizmin bulunduğunu öne sürdü. Tartışmanın ardından Viyana'daki AB binasının önünde buluşan anti-emperyalist delegeler, KJÖ'nün AB'ye ve NATO'ya karşı Liebknecht'in sloganıyla düzenlediği eyleme katıldı ve eylemin ardından Stalingrad Meydanı'ndaki Kızıl Ordu anıtını ziyaret etti. Akşam yapılan etkinlikte, PdA üyesi 90 yaşındaki emektar komünist, faşizme karşı direniş anılarını ve Viyana'yı Nazi işgalinden nasıl kurtardıklarını gençlerle paylaştı.

Kampın son günü barış için anti-emperyalist gençlik hareketi üzerine yapılan tartışmayla başladı. TKG bu sunumda bu yıl gerçekleştirdiği NATO karşıtı kampanyanın siyasi önemini aktardı ve 1968'de ABD 6. Filo askerlerinin denize dökülmesini 50'nci yılı nedeniyle selamladı. Avusturya'daki Şubat 1934 iç savaşının ve komünizmin ülkedeki 100 yıllık mücadele tarihinin anlatıldığı sunumların ardından WFDY kampı bir konserle son buldu. Çeşitli dillerdeki işçi hareketi şarkıları hep bir ağızdan söylendi.