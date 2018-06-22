Trump’tan Avrupa otomobillerine yüzde 20 vergi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret engelleri kaldırılmadığı takdirde Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ithalatının ulusal güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığına ilişkin soruşturma başlatmasından bir ay sonra bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen tüm otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

Trump, Twitter’dan yazdığı mesajda, gümrük tarifeleri ve engeller kaldırılmazsa ABD’ye ithal edilen tüm AB otomobillerine yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da dün yaptığı açıklamada otomobil ithalatının ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığına dair soruşturmanın Temmuz sonunda ya da Ağustos’ta sonuçlanacağını bildirmişti.