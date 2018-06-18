Trump'ın 'sıfır tolerans' politikası: Göçmen çocuklar kafeslerde

Trump'ın göçmenlere ilişkin 'sıfır tolerans' politikasıyla göçmen ailelerin elinden alınan çocukların karanlık tesislerde, kafes benzeri yapıların içinde barındığı aktarılıyor.

The Guardian'ın haberine göre, Teksas'ın güneyinde, Trump'ın "göçmenlere sıfır tolerans" politikası sebebiyle ailesinden ayrı kalan yüzlerce çocuk, eski bir depoda metal örgülü kafesler içinde tutuluyor.

Su şişesi, patates çuvalları ve folyo kağıtlarıyla dolu kafeslerin her birinde 20 çocuğun bulunduğu belirtiliyor.

BİNDEN FAZLA İNSAN TUTULUYOR

Kimsesiz çocuklar, yetişkinler ve çocuklu aileler olarak bölünen büyük ve karanlık bir tesiste binden fazla insanın tutulduğu belirtiliyor.

Her bölümde ortak dinlenme odası olarak kullanılan bir kafes bulunuyor. Tesisin sadece gün ışığıyla aydınlanabildiği de aktarılanlar arasında. Kilise toplulukları ve insan hakları savunucuları Trump'ın politikalarını “insanlık dışı” olarak niteliyor.

ÇOCUKLARININ NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR

Çocukları elinden alınan ebeveynlerin çocuklarının nerede tutulduğunu bilmedikleri belirtilirken, Demokrat Parti senatörü Jeff Merkley'in tesise girişine izin verilmedi.

Göçmen hakları savunucusu Michelle Brane ise, “Hükümet çocukları resmen ailelerinden ayırıp uygunsuz koşullara maruz bırakıyor. Bir ebeveyn normal koşullarda çocuğunu başka çocukların bulunduğu bir yere terk etse suçlu bulunur” açıklamasında bulundu.

Tesise girişine izin verimeyen Oregon'un Demokrat senatörü Jeff Merkley de, "Burada ailelerinden koparılan çocuklar şimdiden travma geçirmiş haldeler. Yerlerin süpürülmüş olması ve yatakların rahat olması bu gerçeği değiştirmiyor" diye konuştu.

GÖÇMEN HUKUKUNA AYKIRI

ABD'li sınır devriyesine yakalanan göçmenlerin çocuklarından ayrı bir şekilde ülkelerine uçakla geri gönderildiği, çocukların ise göçmenlerin kaldığı tesislere aktarıldığı belirtiliyor.

Göçmen hukukçuları, çocukların aileleriyle beraber ülkelerine geri gönderilmesi talimatına rağmen Federal hükümetin ülkeye giriş yapan aileleri bu şekilde ayırdığını söylüyor.

Tutuklanan göçmen ailelerin, çocuklarına yeniden kavuşmak amacıyla "ülkesine geri dönmeyi" kabul ettiği, ancak çocukların mahkeme kararına kadar ayrı tutulduğu ve kavuşma sürecinin uzun olduğu aktarılıyor. Çocuklarından ayrı olarak ülkesine dönen ebeveynlerin ise çocuklarına bir daha ulaşabilmesinin imkansıza yakın olduğu belirtiliyor.

