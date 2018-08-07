Trump'ın diplomatik atakları eşliğinde LNG projeleri canlanıyor

Bir dönem piyasadaki durgunluk nedeniyle dondurulan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin yeniden canlanma aşamasında olduğu belirtiliyor. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın AB'nin doğalgaz ihtiyacını Rusya ya da Azerbaycan'dan boru hatlarıyla sağlamak yerine ABD'den LNG alınmasını talep ettiği, AB Komisyonu Başkanı ile Trump'ın son görüşmesinde bu konunun da gündemde olduğu biliniyor.

Reuters'ın “Yeni LNG mega projeleri dalgası yaklaşıyor” başlıklı haberinde doğalgaz piyasasının durgunluk dönemini atlattığı ve projelerin yeniden canlanma sürecinde olduğu ifade edildi. ABD'nin kaya gazı sondajındaki gelişmeler sonucunda önemli bir LNG üreticisi ve ihracatçısı haline gelmesi "mega projelerin" arkasındaki önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Çin'in hızla artan talebi, AB'nin Rusya bağımlılığını azaltma arayışları, enerji tekellerinin "düşük karbon emisyonu" nedeniyle doğalgaza yönelmeleri de "LNG yükselişi"ni destekliyor. Son yıllarda Shell ve BP gibi şirketlerde doğalgaz üretim miktarının, petrol üretimini geçtiği kaydediliyor.

Haberin tam çevirisi şu şekilde:

Enerji şirketleri, beş yıl içinde enerji tedarik açığının artacağını öngörürken, milyarlarca dolarlık yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri inşaası yarışı uzun bir duraklamanın ardından yeniden hız kazandı. Doğalgazın denizyoluyla taşınabilmesi için sıvılaştırıldığı terminallere yönelik yatırımlar, 2014-2016 arasında enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüksek maliyetli kalmış ve askıya alınmıştı.

2000'in sonlarından bu yana inşa edilen LNG terminallerinin kapasite fazlasına yol açacağı endişesiyse duraklamanın başka bir nedeniydi.

Ancak bu yaklaşım son yıllarda köklü bir değişikliğe uğradı. Yükselen petrol fiyatları ve Çin ve Hindistan gibi hızla büyüyen ekonomilerden gelen güçlü taleple birlikte şirket yöneticileri, yeni projeler oluşturmak için koşulların yeniden elverişli olduğuna kanaat getirdiler.

Dünyanın en büyük LNG üreticisi Katar, 2023-2034 yıllarında yıllık 100-108 milyon ton üretim hedefiyle terminal kapasitesini üçte bir oranında büyütmeye hazırlanıyor.

TALEPTE ÇİN ÜRETİMDE ABD'YE DAYALI BÜYÜME

Katar Petrolleri Başkanı Saad el-Kaabi, Mayıs ayında Reuters'a verdiği demeçte “İnsanların gördüğü bolluğu ben görmüyorum... Sadece piyasaya dair karamsarlıkları dikkate alıp inşaanızı genişletmezseniz, piyasalar yükseldiğinde asla o seviyeye erişemezsiniz” dedi. Katarlı devlet şirketi, uzun dönemdir ortak olduğu Exxon Mobil, Rotal Dutch Shell, Total ve ConocoPhillips şirketlerinin genişleme sürecinde yeni girişimcilerle birlikte inşaat ve finans desteği sağlamalarını bekliyor.

LNG talebinin artışında, Çin'in son yıllarda hava kirliliğiyle mücadele amacıyla kömür yakımını azaltmak için LNG ithalatını güçlü bir şekilde artırması etkili oldu.

Shell'in ardından LNG ticaretinde ikinci sırada olan Fransız şirket Total'in başkanı Philippe Sauquet, “Arz-talep dengesi, bugünlerde üreticiler için daha cazip konumda” yorumunda bulundu.

Reuters'a konuşan Sauquet, “Çin, talepte gerçek bir fark yaratmaya devam edecek. Yavaşlayacaklarını düşünmüyorum. Daha da fazla altyapı inşasına odaklanmaktalar” açıklamasını yaptı.

LNG talebinin 2030'a kadar yılda artacağı öngörülüyor. LNG arzının artışında temel büyüme kaynağının üretimin hızlı bir şekilde yükseldiği ve kaya gazı sondajının yaygınlaşmasıyla fiyatların düştüğü ABD olması bekleniyor.

YENİ PROJELER

Exxon, geçen yıl 2,8 milyar dolar karşılığında Eni'nin Mozambik'teki yaklaşık 85 trilyon kübik kademlik dev kaynağın bulunduğu Rovuma gelişim projesinin yüzde 25'lik hissesini satın almıştı.

Reuters'e konuşan Eni CEO'su Claudio Descalzi, projenin 2023-2024'te faaliyete geçmesi için projenin ortakları olan Exxon, Kore Doğalgazı ve Çin Ulusal Petrolleri'nin gelecek yıl son bir yatırım kararı alacaklarını belirtti. Proje, yılda toplam küresel üretimin yüzde 5'ine tekabül eden 15 milyon ton LNG üretecek.

Doğalgaz üretimini artırmak amacıyla 2016'da BG Group'u 54 milyar dolara satın alan Shell, LNG Kanada projesine ilişkin karar verme aşamasına yaklaşıyor. Bu, Shell'in 2011'den bu yana ilk LNG projesi olabilir. Shell Finans Müdürü Jessica Uhl, geçen ay yaptığı açıklamada “2020'nin başlarında doğalgaz piyasasında bir arz açığı bekliyoruz... LNG Kanada, oldukça umut veriyor” dedi. Shell Genel Müdürü Ben van Beurden, şirketin Nijerya LNG projesindeki ortakları olan Nijerya Ulusal Petrolleri, Total ve Eni'nin yılın sonuna kadar tesis kapasitesinin genişletilmesi fikrini değerlendirmelerini beklediğini belirtti.

Shell'in İngiliz rakibi BP ve ortağı Kosmos Energy gelecek yıla kadar Senegal ve Mauritania'daki projelerine dair bir karar verecek.

Bernstein uzmanlarına göre, LNG'ye küresel talep, 2017'de yüzde 12'ye arttığı tahmin edilirken, 2018'de yüzde 10 yükseliş bekleniyor.

Petrol ve doğalgaz şirketleri, düşük karbon emisyonlarından dolayı LNG'yi geleceğin fosil yakıtı olarak görüyor.

Enerji şirketleri, çevreye en az zarar veren fosil yakıtı olan doğalgazı küresel ısınmayla mücadele kapsamında sera gazı emisyonunu azaltmada önemli rolü bulunan temel büyüme alanı olarak görüyor.

Son yıllarda Shell ve BP gibi şirketlerde doğalgaz üretim miktarı, petrol üretimini geçmiş durumda.